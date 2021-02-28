早前疫情嚴峻，很多公園都關閉防疫，但隨着第四波疫情逐漸緩和，不少動植物園都開始重新開放，而嘉道理農場暨植物園已於2月22日 （星期一）正式重開，早前更於Facebook專頁分享了一則「小靈貓」的小知識，其中一張「自拍」相更成功吸引逾2,500次讚好。

早前嘉道理農場暨植物園於園區內設置了紅外線相機，希望拍攝園區內野生動物的日常生活情況，並成功拍攝到不少小靈貓的照片，其中一張失焦的作品獲得超過2,500次讚好。這張活像我們自拍時沒有對焦而拍攝失敗的作品，十分有趣，網民紛紛大叫得意，並提醒小靈貓下次自拍不要企太近了。

據嘉道理農場暨植物園指出，香港的小靈貓分佈非常廣泛，港九新界均見其足迹，太多出現在郊野公園及周邊地區，以捕食鳥類、鼠類或蛇類為主，但牠們非常機警及小心，一有風吹草動便逃之夭夭，因此在野外並不容易看到牠們的身影。

嘉道理農場暨植物園

開放時間：9:30am-4:00pm（星期一至日）（3:00pm停止遊客入園及園內觀光巴士服務 ）

地址：香港新界大埔林錦公路

電話：2483 7200（辦公時間：9:30am-5:00pm）

注意事項：基於健康及安全理由，園內會實施人潮管制，包括限制任何時間園內訪客不得超過1,000人、所有入園訪客必須戴上口罩、消毒雙手及量度體溫，以及每組訪客不能多於4人。自助導賞團、體驗活動和供團體報名的導賞活動，會暫停直至另行通知。

撰文：Karl Li

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