下顎線是臉部下顎骨所造成的角度和線條，有人相信運動有助下顎線變得更明顯，所以歐美就流行起咬球訓練咀嚼肌，不少年輕人在抖音等社交平台分享訓練前後對比圖，聲稱每日鍛煉10分鐘可以收緊臉部肌肉，達致瘦臉效果。

刺激咬合肌肉反變國字臉

港大牙醫學院口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷醫生表示，咬球訓練臉部肌肉和日常進食動作相似（嚼香口膠、進食果仁），過度使用會刺激咬合肌肉群生長，促使咀嚼肌腫脹及肥大，「練成方形臉、國字臉，也可說成輪廓更明顯，但未必人人喜歡。」換言之，單純透過咬球來訓練臉部肌肉，是無助瘦臉效果。

網購咀嚼球，價格根據生產商有所不同，但最便宜五蚊就有一個；又可選擇不同級數，最重可以產生50磅阻力，記者用雙手才勉强能擠壓至變形，會否造成危險？梁耀殷醫生提醒，除了咀嚼肌，咬合動作也牽涉其他肌肉，包括位於太陽穴附近的顳肌；以及位於牙骹附近的內翼肌。所以要留意的是，如過度咬合咀嚼球，其實可引致肌肉勞損，甚至損害顳顎關節功能，引起牙骹問題。

肌肉勞損損牙骹功能

梁耀殷醫生稱，牙骹痛在香港十分普遍，常見是因為關節內的軟骨盤移位導致，造成顳顎關節症候群，若再操勞該處肌肉可能會造成惡化，症狀包括牙骹痛、張合嘴巴時會發出咔咔聲、甚至頭痛。梁耀殷醫生透露，一般人下顎可張開至約35毫米（約三隻手指），如出現軟骨盤移位，有病人嘴巴張開時是會少於20毫米，咬合力量亦會變弱，影響日常進食及說話。至於治療方向，梁耀殷醫生指是要視乎個別患者情況，一般會先考慮保守治療，如處方消炎止痛、幫助鬆弛肌肉的藥物，讓病人佩戴牙托或轉介相關物理治療。若軟骨盤移位情況嚴重，更可能建議進行微創手術，如冲洗牙骹關節手術，清理發炎組織及注入透明質酸濕潤關節，所以試過牙骹痛的人就別貪玩嘗試咬球了。

4招肩頸運動有助紓緩牙骹痛症

理大康復治療科學系臨床導師陳肇安分享，物理治療師有三大方法紓緩顳顎關節症候群，包括治療性超聲波、手法治療及肌肉按摩。超聲波可以起到消炎止痛的效果，而手法治療有助關節活動更加順暢。「張開口時，顳顎關節會旋轉活動，然後向前及向下移，物理治療師可以根據關節活動判斷手法治療方向，改善關節僵硬及增加關節活動幅度。」病人也可以自行按壓痛點，「將手摸着耳朵下方、咬緊牙關時感受到肌肉隆起的位置就是牙骹；兩邊眼角旁、側額位置的顳肌，局部打圈按壓，放鬆咬合肌肉。」

陳肇安表示，做局部運動便可瘦臉是常見的謬誤，因為肌肉訓練不能改變天生骨頭形狀，如果想輪廓更突出，應透過全身運動增加整體熱量消耗，或控制飲食來減少熱量攝取，從而減少皮下脂肪積聚。另外，肩頸保持良好姿勢也很重要。「如有寒背、圓肩、烏龜頸，下巴長期向前伸出，拉緊前頸肌肉，便會同時往後牽引顳顎關節，此舉除了影響上半身外觀，也會降低顳顎關節的功能。」因此，他分享了四組改善肩頸姿勢運動。

運動一：頸前深層肌肉激活訓練

運動二：肩膊後拉運動

運動三：上背伸展運動

運動四：上斜方肌伸展

記者：馮穎思

攝影：張志孟

編輯：鄒仲安

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