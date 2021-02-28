對車主來說，最興奮該是收車的一刻，苦等多時，終見愛車。不過若閣下買的是Tesla的話，可能是苦樂參半。Tesla的確是輛好腳車，但它的造工一直為人詬病，出名如高低車門，或是內裝破損。今次我們找來車評人曾偉智（Denis Tsang）驗收這輛最後一代美國製的Model 3 Facelift版，順便提大家收車一刻要Check乜。

一換一計劃車主 收車時間延誤兩個月

因為疫情關係，Tesla推出無接觸交車（touchless），但香港就不如美國般送到你門口；香港這邊會有職員經email或是ＷhatＡpps傳送一份Delivery Guide給準車主，盡量減少接觸。特別提一提用一換一計劃的車主，別以為可以很快取車，因為運輸處也受疫情影響，所以時間比直接買新車主用多了。就如這部車的車主一樣，由本身去年11月收車，到拍攝當日今年1月7日才正式收到車。

內裝最主Check螢幕連接 外裝驗對準線

「其實跟檢查傳統車是頗相近，只不過沒了引擎及波箱，其他跟一部車沒分別。最主要是螢幕連接的功能，如果我們以Tesla的電車來說，最主要就如檢查一部iPhone一樣。」本身也是Tesla車主的Denis指外裝最主要留意Alignment（對準線）是否對稱。

外裝Check List：

1.對準線

Alignment被一眾車主歸類為一定有的問題，甚至說是Tesla特色，主要留意車頭及尾門位置。

2.油痕

油漆有機會出現油痕，或是「唔到油」的情況。

3.花痕

是否有花痕，特別是純黑Tesla的車主要多加留意。

至於車內，今次的Model 3 Facelift版中控台有明顯改善，起碼不易有指紋，開關比以往實在。值得一讚是，軚盤物料比過去有質感，而且軚盤上的按鈕也轉換成金屬物料。作為一輛電車，當然要檢查電子與連接等問題：

車內Check List：

1. 車門的喇叭位置

2. 車內的門板位置

3. 皮革有機會出現破損

4. 後座座位皮革

5. 車內的塑膠件安裝問題

電子設備Check List：

1. 聲控開關

2. 原廠USB

3. 前後車燈

4. 電話連接

最後是行車測試，Denis指基本上沒任何雜音就可以了，特別可以試試把輪胎扭盡左及盡右，測試是否會有部件刮到。「我自己也是挑剔的人，這車可能真的好處比壞處多。老實說，要是買輛保時捷的電車，我多給150萬元以上的，要求會不同。但我現在少付了金錢，但有接近的性能，我覺得是很公平。」

Tesla Model 3 Long Range

續航距離 （WLTP標準）：580km

最高速度 （km/h）：233km/h

加速速度 （0-100km/h）：4.4s

驅動方式：AWD

長x闊x高：4,694x1,849x1,443mm

採訪：梁苡珊

拍攝：尹彥翹、倫星楊

剪接：尹彥翹

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