日前保護遺棄動物協會（SAA）職員帶協會內的狗狗散步時，發現附近垃圾站有一個保溫袋，袋上被寫上「有狗請收養」。職員隨即打開保溫袋查看，發現袋裏有兩隻仍未開眼的狗寶寶，奄奄一息。

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位於元朗的保護遺棄動物協會（SAA），有職員於2月23日帶狗狗外出散步時，在附近的一個垃圾站外發現一個紅色印有「元朗榮華」的保溫袋，而袋上更被人用黑色筆寫上「有狗請收養」字眼。

SAA職員打開保溫袋發現內有兩隻尚未開眼的狗寶寶，估計狗狗出生僅數天，身上更有為數不少的蝨子，不知道狗狗已被棄置於垃圾站多久，更不知道牠們在缺水缺糧的情況下於保溫袋內待了多久。幸好兩隻狗寶寶被發現及時，SAA職員抱起來的時候仍有反應。

職員隨即餵食狗寶寶，以及清除身上蝨子，但現時兩隻狗寶寶的情況仍未穩定，已暫時安排到義工家中生活，並密切關注狗寶寶的身體健康狀況，希望兩隻狗寶寶可以渡過難關健康成長。

SAA指將出生僅數天的狗寶寶放置於密封的保溫袋中，甚至任由保溫袋長時間在烈日下曝曬，無疑是虐待動物行為。並指無論有甚麼苦衷、困難而被迫棄養動物，都不應該選擇這種極端手法，以動物的生命作賭注。

資料來源：保護遺棄動物協會（SAA）

撰文：黃雅純

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