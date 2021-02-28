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保溫袋棄狗｜元朗垃圾站神秘保溫袋寫上「有狗請收養」 內藏兩隻未開眼長滿蝨幼犬

21小時前
保護遺棄動物協會日前在垃圾站的保溫袋內發現兩隻未開眼的狗寶寶。（保護遺棄動物協會@Facebook 圖片）

日前保護遺棄動物協會（SAA）職員帶協會內的狗狗散步時，發現附近垃圾站有一個保溫袋，袋上被寫上「有狗請收養」。職員隨即打開保溫袋查看，發現袋裏有兩隻仍未開眼的狗寶寶，奄奄一息。

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位於元朗的保護遺棄動物協會（SAA），有職員於2月23日帶狗狗外出散步時，在附近的一個垃圾站外發現一個紅色印有「元朗榮華」的保溫袋，而袋上更被人用黑色筆寫上「有狗請收養」字眼。

SAA職員打開保溫袋發現內有兩隻尚未開眼的狗寶寶，估計狗狗出生僅數天，身上更有為數不少的蝨子，不知道狗狗已被棄置於垃圾站多久，更不知道牠們在缺水缺糧的情況下於保溫袋內待了多久。幸好兩隻狗寶寶被發現及時，SAA職員抱起來的時候仍有反應。

職員隨即餵食狗寶寶，以及清除身上蝨子，但現時兩隻狗寶寶的情況仍未穩定，已暫時安排到義工家中生活，並密切關注狗寶寶的身體健康狀況，希望兩隻狗寶寶可以渡過難關健康成長。

SAA指將出生僅數天的狗寶寶放置於密封的保溫袋中，甚至任由保溫袋長時間在烈日下曝曬，無疑是虐待動物行為。並指無論有甚麼苦衷、困難而被迫棄養動物，都不應該選擇這種極端手法，以動物的生命作賭注。

資料來源：保護遺棄動物協會（SAA）

撰文：黃雅純

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