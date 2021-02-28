Hot Toys的figure出名高質，動輒千多二千元一個，更經常出現炒價。不過如此高質素的figure，竟然都有老翻假貨出現，而且做得頗為像真。所以今次找來兩款比較似樣的老翻與正版作對比，由figure收藏家教大家分辨真假Hot Toys Figure。

真假Stan Lee Figure頭雕最唔似

首先教大家分辨的是Hot Toys一款限定版1:6 figure，是來自Marvel電影《銀河守護隊2》的太空人造型Stan Lee。這款figure的老翻可在一些有賣老翻玩具的店舖找到，也可在大陸購物網買到，售價約$400至$600。單看老翻的外盒與figure的實物，仿製得頗為像真。Figure收藏家Echo表示，最大分別是在頭雕，「先不談上色技巧，只講頭雕與身體的比例，假的這個由於頭雕是透過正版複製模具製造的關係，體積明顯細小很多，安裝在太空服的身體上，完全不符合比例。正版這個頭雕則比例很正常，上色亦很細緻。」因為複模的頭雕縮水了，所以連眼鏡也會鬆脫戴不了，拍攝時只能置於額頭上，「正版頭雕戴眼鏡很穩固，假的戴不到。脫下眼鏡可看到正版頭雕上色非常細緻，皺紋與上色是有多層塗裝的，很有層次，眼睛很有神。但老翻的頭雕還沒有作消光，上色很單調，皺紋也缺乏層次。」

至於Stan Lee Figure的身體，其實做得頗像真的，記者單看服裝也分不出來，不過Echo也能指出一些細節來分別真假，「胸前的裝置，正版是合乎比例的，看電影就會知道位置是放在較低一點，約在腹部位置，老翻的則放高一點。正版的太空衣裏面以包膠做出厚實感，但老翻的則沒有，尤其褲管就能看出來，很寬鬆不貼身，不像太空衣。」

包裝盒主要看Logo和鐳射貼紙

分辨真假玩具的話，其實看看包裝盒最容易分出來，因為正版的玩具必定會有廠商Logo和授權品牌的Logo，而且太多數都會有鐳射貼紙，就像這款Stan Lee Figure外盒，正版的盒上就會有Hot Toys Logo在右下角，並且會有Marvel Logo，盒背亦有鐳射貼紙，Echo指這個還多了一張標示Exculsive的貼紙，因為這款figure是Hot Toys限定版，「其實正版的包裝除了常見的收納盒，還有一個很大的吸塑包裝，是模仿懷舊美國玩具的設計，內附背景板和地台。就算翻版照抄figure包裝盒，但外加的吸塑包裝成本很高，所以老翻沒有造出來。」

從事設計的Echo表示，不熟悉Hot Toys Figure或沒有見過正版包裝的人，可以從盒的印刷看出真偽，「Logo和鐳射貼紙是分辨的重點，看盒的顏色和紙的質地也可分得到。例如正版Stan Lee Figure盒，是四色印刷再加專色印刷，翻版的則沒有專色，還有局部SpotUV，即在啞面上印一個光面效果，老翻雖然有做這效果，但看起來不及正版的來得明亮搶眼。另外，正版外盒的紙質較挺身，磅數較重，不易弄皺；老翻的則較薄較輕，比較易皺。」一般並非從事設計印刷的人，未必能夠像Echo般分別出來，不過正版的外盒一般有很多文字細節，老翻的則欠奉，也可作為一個參考。

高仿小樹人分別靠睇上色

另一款是1:1的小樹人figure，其老翻比較常見，賣老翻玩具的店舖和大陸購物網都會找到，售價約二百多至四百多元。這個小樹人figure的老翻，比起Stan Lee Figure複製得更似，Echo指因為小樹人是CG角色，並非真人，製作技術較低，與正版對比的話，細心看就有很多分別，「正版樹人額頭上的草上色很好，有漸變色，草苖也很明顯；老翻的這個上色則沒漸變，和頭頂的綠色差不多，欠缺層次。整個figure來講，老翻的明顯沒作消光，質感像塑膠；正版的則有消光效果，啞色一點，營造出比較自然的樹木質感。再看看眼睛，正版的眼睛做得很精瑩，瞳孔看起來很像真；翻版的看起來則很混濁，光油效果不明顯，細心看能看出正版的眼睛比老翻的較多層次。」

小樹人figure在比例上雖然做得很神似，但Echo拿過上手把玩一下，就立即找出分別，「老翻的所有關節都很鬆，擺姿勢站立也不太穩固；正版的做得很實淨。另外，正版和老翻最大分別，是有一對樹人手指伸長攻擊的手部組件，翻版是沒有的。」至於包裝方面，老翻小樹人figure包裝是完全另一個設計，是一個呈方形看到figure本體的簡陋外盒，「Hot Toys正版的盒多數是天地蓋設計或火柴盒設計，不會像日本玩具常見的那種包裝設計，而且會有一個外包裝，有一個精心設計的封面，絕對不會從外面看到吸塑和figure本體。」

其實買figure的時候，有盒的話會較易分別真假，因為有標籤和鐳射貼紙等，始終老翻做不到那種印刷質素，會較易看出來。不過，有時可能開訂時買不到，事後要尋找二手figure，如果無盒的話，就要靠觀察figure本體來分辨真假，避免受騙上當。

記者：馬子聰

攝影：許先煜、張志孟

編輯：鄒仲安

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