你的優惠︱3月優惠精選 （2021年3月1日至3月7日）

3月優惠繼續為你送上！當中優惠包括：韓國jecyjucy紅石榴汁、禮記潮州滷水鵝專家滷水五寶飯、日本升康力小球藻讚岐烏冬（3盒裝）、全香港最大主題情趣酒店「聖地」開業優惠、茶點酥炸豬扒肉燥飯、5% Café黑椒手打牛肉芝士漢堡配薯條、臺坊紅燒牛肉麵。

5% Café︱5%黑椒手打牛肉芝士漢堡配薯條

原價$138，優惠價$69。「一按即買」

5% Café的5%黑椒手打牛肉芝士漢堡配薯條，精選優質手打牛肉，每一口都感受到香濃牛味和豐富的肉汁，配上芝士，更添滋味，性價比極高，絕對是人氣之選。

日本升康力︱小球藻讚岐烏冬︱3盒裝

原價$267，優惠價$188。「一按即買」

日本京都大熱新品，綠色的小球藻讚岐烏冬。一碗麵食齊59種天然營養，既健康又好味，試過一定讚好。口感超級嫩滑、低卡路里及豐富營養。烹調方法簡單，滾水放麵5分鐘有得食，配搭讚岐烏冬汁，日本風味更濃！打邊爐更是絕配！大人、小朋友都一定喜歡，更加是素食人士不可錯過的素麵之選！

除了以上的精選優惠外，今期推介還有以下一系列着數絕對值得大家留意！

韓國JECYJUCY紅石榴汁︱80ml x 30包

原價$158，優惠價$128。「一按即買」

百分百源自西班牙種植的天然石榴，再由韓國生產及製造果汁。紅石榴最大好處，是抗衰老、抗氧化、保持年輕，而紅石榴當中的石榴多酚和花青素，抗氧化能力更是紅酒和綠茶的三倍。更有效中和自由基，促進新陳代謝從而排出身體的毒素。紅石榴汁香甜味美，又有眾多好處，絕對是你健康之選。

勝山 獻 KEN 純米吟釀（720ML）

另獨家送堂食$42優惠券

原價$380，優惠價$320。「一按即買」

從2005年起，酒造經過大幅度轉型及改革，亦引進遠心分離技術，以及將全數推出作品改成純米系列，再次得到清酒界的廣泛關注。勝山酒造追求「現代化」的同時，亦從西方「葡萄酒」的文化中學習並持續改進。依照葡萄酒的分類方式，製作各種「食中酒」的高品質酒類，提升廣大清酒愛好者的味覺體驗。

全香港最大主題情趣酒店「聖地」開業優惠（主題隨機）

原價$480，優惠價$288（3小時）。「一按即買」

全香港最大的主題情趣酒店「聖地 Holy Holies」開業優惠，13間特色主題房任君選擇，當中包括地鐵、課室、醫療室、調教室、候機室、頭等艙等，滿足你的無窮遐想！

茶點︱酥炸豬扒肉燥飯

原價$54，優惠價$35。「一按即買」

茶點酥炸豬扒肉燥飯，即叫即炸豬扒能夠鎖着肉汁，色澤金黃，味道甘香可口，配上秘製肉燥飯同滷蛋，大大碗又好味，物超所值！

臺坊︱紅燒牛肉麵

原價$60，優惠價$39。「一按即買」

臺坊的紅燒牛肉麵，選用多種材料熬製湯底，入口先有濃郁藥材味，後勁更感受到牛骨高湯的清香。牛肉炆煮得軟滑又入味，麵質彈牙爽口，掛湯力十足。

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有關「你的優惠」：

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