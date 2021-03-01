iPhone電話功能天天使用，但也未必能好好善用，與大家分享數個iPhone鍵盤的實用技巧，包括於鍵盤中內建計算機，以「Gboard」改變鍵盤背景顏色、加入特殊字型鍵盤及內置的實用小功能。

鍵盤內建計算機

與朋友於社交軟件聊天時，聊到需要計數的話題，例如網購優惠或是吃飯分攤費用等，一般要跳出App，打開iPhone計算機，除了麻煩，還要自行記住數字。其實只要下載「CalKeyboard」，便可以直接把計算機加至iPhone鍵盤，下載App後打開「設定」中的「一般」，選擇「鍵盤」後選「新增鍵盤」，便會看到新下載的第三方鍵盤「計算機鍵盤」。

使用方法很簡單，只要按下地球切換鍵，就可以直接換成計算機，記得要把左邊「123」換成計算機，然後便可以直接輸入算式，按下右邊的箭嘴便可以直接把數字貼上對話框。

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「Gboard」改變鍵盤背景顏色

現時iPhone內建的鍵盤無法更換背景，如果大家想特別一點，可用Google官方推出的鍵盤「Gboard」，除了改變顏色，也方便使用Google的搜尋功能。先到App Store下載「Gboard」並設定啟用，開啟「Gboard」和「允許完整取用」，由於它預設下載中文鍵盤，因此需打開設定「語言」，按需要下載英文鍵盤。

設定中更有「主題」選項，讓用家自訂鍵盤底的背景色或背景，甚至按鍵部份的文字顏色、線框色，自訂背景、文字色調。「Gboard」也內建Google的搜尋功能，只要在欄位內輸入關鍵字，就可以直接搜尋網頁YouTube或是Google Maps。

如果只想用Gboard為主要鍵盤，也可以移除原本的iPhone內建鍵盤。同樣編輯設定中的鍵盤，移除其他鍵盤，只留下「Gboard」即可。

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特殊字型鍵盤

社交平台可說是爭妍鬥麗的地方，不少人也會為貼文不一樣而絞盡腦汁，只要下載「Fonts」這款鍵盤App即可增加新的字型鍵盤。不論是在Signal、Twitter、Instagram等地方打字也可以使用。

雖然有部份字體需要付費使用，但也有很多免費的特殊英文字體與符號鍵盤，直接點選便能輸入，非常方便。

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iPhone Keyboard使用技巧

上述的也要下載App新增鍵盤，iPhone內置的鍵盤也有些隱藏技巧。基本長按文字是選擇文字，其實長按空格鍵同樣可以移動鼠標，而且可解決手指遮蓋文字的問題，再點一下鍵盤的位置便是選取文字。

另外iPhone也有內建的，繁體簡體互換和網上尋找功能，只要點擊選取的文字，便可看到「簡轉繁」和「查詢」的選擇。

記者：周銥沁

攝影：鄭明川

編輯：鄒仲安

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