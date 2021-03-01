BNO簽證開始接受申請已經一個月，有朋友已收到申請被批的通知，很多家長們的下一步，就是思考子女如何適應英國的教育。筆者訪問了多位英國媽媽，總結以下網上教學資源，均為英國公立學校及家長推薦，當中大部份在港也可免費瀏覽或訂閱，大家不妨可先讓小朋友熟習一下當地的課程，之後更易適應當地的學習步伐。以筆者的經驗，除非小朋友在香港已經習慣以全英語學習，否則應該先強化英語基礎，如拼音、讀寫及培養閱讀習慣；另外，比較重要的就是要掌握數學名詞的英文用語。

互動英語遊戲Reading Egg獎勵虛擬遊戲代幣

在英語學習方面，不少英國幼兒園及小學都推介Reading Eggs這個集拼音、文法、閱讀、寫作練習於一身的網上互動學習平台。它以互動遊戲形式，由淺入深教導拼音技巧。除了英語拼音外，亦有大量閱讀理解遊戲及輔助故事寫作練習，學生完成英語小任務後可獲金蛋獎勵，作為其他益智遊戲的「代幣」。至於喜歡挑戰的小朋友，更可跟英國以至世界各地的網友進行跑步、游水、單車比賽，正確回答串字、文法運用、生字等不同英語問題可有助勝出運動比賽，大大增加學習趣味。

Reading Egg：readingeggs.co.uk

長頸鹿Geraldine化身人氣英語拼音YouTuber

英國學校在幼兒班及初小的第一個學習階段（Key Stage 1）十分着重學習英語拼音（Phonics） ，讓學生們在Year 2之前已有穩固的拼讀和拼寫的基礎，從而引發他們自主閱讀興趣，並提升寫作信心。因此學校也會向家長推介不同的YouTube學習頻道，以強化小朋友的拼音基礎，當中「Mr T’s Phonics」 的長頸鹿Geraldine就大受小朋友歡迎，由Mr. Thorne耐心地教着饞嘴頑皮的Geraldine學拼音，小朋友及家長都看得份外投入呢！

Mr T’s Phonics：www.youtube.com/c/MrTsPhonics

全天候推廣閱讀文化 荷李活明星客串講故事

閱讀是學習的基礎，因此英國的小學生雖然下課後沒有功課，但老師就要求他們要堅持良好的閱讀習慣， 除了實體書外，學生也可閱讀出版社的網上圖書，例如牛津大學出版社的Oxford Owl就有大量不同程度的發聲功能電子書。

Oxford Owl：www.oxfordowl.co.uk

此外，由美國SAG-AFTRA基金贊助的免費文學網站Storyline Online，更加邀請了荷李活電影明星為小朋友講故事，大家熟悉的名字如楊紫瓊及聲演《冰雪奇緣》安娜公主的Kristen Bell也有份參與，令大人及小朋友更享受閱讀的過程呢！

Storyline Online：www.storylineonline.net

Twinkl教材緊貼英國課程設計 照顧學習差異

香港父母對Twinkl教育出版社這個教學資源網站並不陌生，它根據英國課程內容，為教師及家長設計出涵蓋幼兒至中學階段、不同學科的練習及教材，有部份工作紙可免費下載。更貼心的是，有關教材亦照顧到有讀寫障礙、自閉症、過度活躍症等特殊教育需要之學生，例如以Arial字體及輔助閱讀的顏色製作英文常用單詞表，幫助有讀寫障礙的學生串生字。

Twinkl：www.twinkl.co.uk

Mathsframe將打機融合運算練習

香港學生的數學科成績絕不比英國學生遜色，關鍵在於要掌握常用數學名詞或用語的英文，由前老師設計的Mathsframe的數學教學資源網有大量有趣互動遊戲，把打機的刺激感糅合運算練習，家中的用家意見是「十分好玩」。

Mathsframe：www.mathsframe.co.uk

另外，Mathletics網上數學平台也深受中小學的歡迎，它會根據學生表現製作個人化的進度報告，讓老師可清楚掌握同學們的學習需要。至於同學們則必須先完成練習，才可解鎖系統內的遊戲，甚至跟英國以至其他國家小朋友作賽。同時，Mathletics更有短片以生活例子解釋數學原理，鞏固數理基礎。

Mathletics：www.mathletics.com/uk

《Bitesize》為3歲學生到GCSE考生而設 《Newsround》環球新聞報道長通識

香港電台早前宣佈中止轉播英國廣播公司（BBC）的英語和粵語節目，大家要到移英後才可觀看BBC的優質電視製作。當中BBC兒童台的「教育電視」系列 《Bitesize》更是不可錯過。《Bitesize》在去年4月開始首播，專為受疫情影響而停課的3歲學生以至GCSE的考生而設計，按科目及主題提供免費的教學視頻，其內容生動有趣，為學校、學生及家長提供全面的學習支援，節目的教學內容更涵蓋英格蘭、蘇格蘭、威爾士以至北愛爾蘭的課程，十分全面。

另外，BBC自1972年開始製作兒童新聞節目，這個現名為《Newsround》的電視節目為學生提供每日環球新聞資訊，以較顯淺易明的手法報道政治、社會、體育、文化、環保等不同議題，從小培養孩子的環球視野及通識基礎。

撰文、攝影：Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook及MeWe專頁「香港人在英國新生活」版主，到英國做開荒牛，成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女，由零開始，一家四口，冇人冇物移居英國，展開新生活。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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