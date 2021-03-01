「我覺得寫字過程中，身邊的聲音會消失了，世界就如靜止一般。如果生活沒有文具，是灰暗一片，因為沒有了帶給我色彩的文具，我會感受到巨大的生活壓力，其實文具紓解了我在工作或生活上的煩惱。」文具，我們幾乎每天都會看到、接觸到，但不是人人都如她一般，對文具有種近乎瘋狂的熱愛， 她是林詩琦老師。究竟林老師收藏了多少文具？粗略估計，自用的鋼筆有接近二百支，墨水超過二百樽，文件夾有過百個，送給學生的筆至少有二百至三百支，書寫、手作用、各式各樣的紙品至少有五百多張，尚未計算其他雜項文具，她收集了至少過千件文具。

自小喜歡文具 執教後用鋼筆改簿

林老師自小對文具有興趣，「應該是由中學開始，放學很喜歡逛文具店，女生喜歡寫字嘛，那些很colorful的字，當時買了許多筆，另外間尺、剪都會去買來試，因為會造手作。」畢業後由於任教中學，林老師亦有很多機會接觸文具，「科主任交了一個重任給我，要我幫忙書法學會，我想，其實首先要自己認識，才可教導同學，於是我便比較有目的去研究各種不同文具，特別是筆跟紙方面的知識。」為了提起同學對寫字的興趣，林老師會用鋼筆批改同學的功課，讓同學有機會看到鋼筆字之餘，「第二，我自己用得開心！」

每周跟學生筆聚 執着一撇一捺

至於書法學會，逢星期五林老師都會於課後舉辦筆聚，她更會特別準備各種不同類型、不同價位的鋼筆讓同學使用，「未必個個同學有零用錢買筆，或者都想讓他們試試不同的筆。」 舊生袁同學笑言，「筆聚時，如果有一個對文具很有興趣的學生走來，她會雙眼發光似的， 跟學生聊得很開心。對文具的了解程度也好，收集程度也好，我第一次看到，嘩，原來可以做收藏做到這個地步。」

中五的李同學，因林老師而愛上鋼筆字，「我以前對文具的看法大概就是不外乎鉛筆 、擦膠和原子筆，自加入書法學會、跟林老師多了交流，我發現原來文具不局限於這樣，如果開初給我一支鋼筆，我也不知道原來用處可以如此大，寫出來有如此分別。」中五的袁同學亦道：「其他人眼中可能會認為我們有點奇怪，不明白為何我們為了一撇一捺如此緊張、怎樣可以把一筆一劃再寫好呢？我們跟林老師也有許多不同文具的話題。」

數年前開始寫字紓解情緒 成生活一部份

於學校，林老師像牧羊人一樣帶領同學認識文具和書法；學校以外，鋼筆書法亦成為了她生活的一部份。她認為鋼筆對比起普通的筆更具獨特性，背後也有更多故事和歷史，「有句說話形容，如果現在還用鋼筆，就是一種無可救藥的浪漫，如果求速食、求快，你未必會接受到鋼筆，因為鋼筆是需要溫柔、細緻去對待。有人可能只把筆儲起，未必會去用，那些是鋼筆收藏家，但對我來說，我真的會去使用、去感受它，如果一支筆的功能是被人類書寫，而它被束之高閣，我認為有點浪費和可惜呢。」她也分享了她的練字契機：「數年前有個情緒很低落的時期，我想不到有何方法紓解情緒，便決定開始寫字。其實大家忙碌完一天後是需要去放鬆自己，寫字是一個很好的紓壓方法，不知不覺就發現已經寫了一個小時。」

手寫字有溫度 好醜皆感受寫字人心情

雖然我們正身處智能時代，可是林老師堅定的相信，文具始終有其存在價值，「其實我們現在說文具、手寫文字，那是有溫度的，比起電腦字，當有人寫字給你，無論是美還是不怎麼好看，你都能感受到那個人寫字時的心情；譬如現代人結婚時，還是愛用人手把名字寫到卡上，因為會帶來不同的感覺，這是文具帶給我們的樂趣。」

採訪：何宛珊

導演：袁克華

攝影：黎俊傑

剪接：陳子晴

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！