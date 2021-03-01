動物的學習模式其實很清楚、很直接。主要可以分為兩大類：聯想和因果關係。這篇主要淺談第一種——聯想。複雜一點的叫法是 Classical Conditioning，有人會繙譯為古典制約，不過我不喜歡用中文譯名，因為看完也不知道是甚麼東西。

狗狗對事物的喜惡，除了少數是先天以外，大都是因應後天經驗而學習出來的。喜惡，其實就是聯想的一種。以下是兩個絕大部份狗主都會經歷過的例子。

1. 你每次替狗狗剪指甲時都會先拿出指甲鉗，然後捉住狗狗，替牠剪指甲。偶爾會順利，偶爾會失手流血受傷。久而久之，狗狗看到指甲鉗便害怕，甚至逃走了。

2. 你每天也會拿出狗碗，然後添食，然後再給狗狗吃。久而久之，狗狗看到碗便會很高興，甚至主動跑過來等待。

狗狗的喜惡，其實就是因無數次類似或相同經歷而聯想到的情緒反應。這種情緒反應稱為Conditioned Emotion Response（CER），中文大概叫制約得來的情緒反應，基本上是看到某東西便會聯想到，不一定要有甚麼實際後果。

以指甲鉗為例。狗狗一直以來的經驗就是看到指甲鉗，就等於將要被強行捉住，然後要剪指甲，然後有機會很痛，也有機會受傷。所以以後一看到指甲鉗，便會覺得害怕。如果要讓狗狗不再害怕指甲鉗，甚至開始喜歡它，那我們就須要讓狗狗對指甲鉗有正面的聯想。比如說，每次指甲鉗出現的時候，主人都會給我好吃的零食、主人都會和我玩、主人都會陪着我等等。當然，你也可以讓狗狗對特定事物害怕，不過絕對不建議做這種不人道的事情。

這是絕大部份行為改變訓練的基礎，也是令狗狗不再害怕環境事物和變得自信大膽的基本方法和概念。

撰文：小明（轉載自Bambiland）

• 認證專門寵物犬訓練師CTC（Certificate in Training and Counseling）

• 美國APDT專業訓犬師協會專業會員

• 畢業於世界頂尖犬隻訓練學府The Academy for Dog Trainers

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！