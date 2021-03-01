LEGO推出的名車系列如法拉利、麥拿侖，一直靠夢幻車款加高還原度吸引fans自動獻金。而最近它們又有新作，更是70、80年代經典中經典，Porsche系列的911 Turbo和911 Targa。不過，別以為今次是一次過推出兩款新車，而是用上「一雞兩味」的玩法，玩家可以選擇砌出911 Turbo或911 Targa。

今次新set有1,485粒顆粒，成品長35cm高10cm，並以經典卻又相對撲實的白色呈現。由於兩款車車形極相近，所以就利用了LEGO易拆易砌的特性，隨時在「鯨尾」的Turbo或開蓬的Targa之間選擇。當然喇，跟LEGO一貫的名車一樣，車身保留了大量Porsche 911的細節，如品牌logo、可傾斜的前座位、橙色內籠、引擎等等，套裝更附有三款不同的特別車牌，絕對能輕易獲得玩家歡心。

二合一的玩法固之然開心，但對某些忠心車迷來說，要同時有齊兩車，就要買同款套裝，加上砌出來同是白色，對真車迷來說可能是有利有弊。不過點講都好，這款LEGO Porsche 911還原度高，線條優美性感，絕對值得入手。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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