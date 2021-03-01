催眠能接觸到潛意識，揭露內心的秘密，揭開忘掉了傷疤，揭示你的另一面。不少影視作品也會以催眠為題，甚至加上神怪之事，令人容易把催眠與迷信掛鈎。有催眠治療師表示，催眠為一種集中狀態，更是正規的心理治療之一，冀大眾不要以迷信心態看待催眠。

催眠有分古典或現代兩類 閉眼專心聆聽即可

香港催眠輔導中心催眠治療學講師盧梓冠 （Kenji）指，美國心理學會定義催眠為很專注的狀態，減少我們覺察周遭環境資訊的意識，同時增強對建議的反應或回應，「催眠治療冀能利用這專注的狀態，可給予個案更好的建議，令他們有所進步或有新想法，從而改變自己。」

現時催眠可分為古典式催眠及現代催眠兩大類，前者須至少一小時或以上來進入狀態，令受催者不停進入更深層次的狀態，並多讓個案重返童年、中小學時期；後者較快速，可在一小時內完成整個治療，只須閉上雙眼及專心聆聽催眠治療師的說話，已有催眠效果，亦未必須要重返特定場景，「我們希望他能面對目前、當刻要解決的問題。」

睇戲或植入式廣告也屬催眠

其實我們每天都在經歷催眠，舉例如集中看電影，代入角色、投入劇情，這已屬催眠狀態，而植入式廣告亦屬暗示式催眠，那麼我們何時須進行催眠治療呢？Kenji指當我們察覺到自己情緒波動，或開始影響日常生活，這或須進行治療或輔導，「我們希望是在情緒後、用藥前；當一個人爆發情緒後，我們可能介入，令他不會嚴重至須食藥。」

催眠治療的過程是雙方先聊天並取得互信，傾談時催眠治療師會了解個案須解決的問題，以及接受催眠治療的原因，再於進行治療時給予個案一些建議，完成後會詢問他的感覺。催眠時個案會感到放鬆、放空，Kenji強調催眠是絕對安全，不會特別出現負面效果，惟有人或會在清醒後感到疲累，「如果個案本身十分疲倦、較少休息，在催眠狀態完結、剛醒來時確實較易感到睏或疲倦。」

部份人在進行催眠治療時情緒爆發，不斷哭泣，Kenji表示當刻會視乎情況，或讓個案哭約一分鐘來釋放情緒，但如個案哭至崩潰，他就會即時進行快速催眠，讓個案看回手指及筆來集中，返回現實，避免跌進負性催眠。

3至80歲也可做催眠 惟精神病患者要先評估

Kenji表示催眠並無年齡限制，能理解他人說話、有認知即可進行，「即使是3歲小孩，現時也有兒童式催眠，年齡如大至80歲，記憶力及認知能力還可以，他們仍可進行催眠。」可是，催眠治療師也不能催眠到所有人，如該人士不相信催眠，不聽催眠治療師所說的話，對催眠有對抗性，就無法進行催眠治療，亦非每位精神病患者也適合進行催眠。Kenji解釋，如果患者並無服藥，就不會進行催眠治療，部份症狀如幻聽及幻覺會影響催眠過程，「有時候精神病患者並非在聽我們說話，而是在聽自己的內在聲音，這難以進行催眠治療。」而患者進行催眠治療前亦須先做評估，但如結果不適合，就會轉介予精神科醫生接受治療。

催眠非迷信屬 專家拆解催眠五大迷思

Kenji強調催眠只是一種狀態，催眠治療更是正規的心理治療，冀在4至6次的治療，即約一個月時間內令個案產生新變化，亦非迷信之事，但坊間對催眠仍是眾說紛紜，以下就讓Kenji為大家拆解催眠的五大迷思吧！

迷思一：催眠須使用陀錶、啪手指等工具？

Kenji：使用陀錶的主要目的是透過看着一樣物件，讓個案更易集中及進入狀態。當催眠治療師要求個案定睛望着物件時，個案集中精神就會感到疲累，當他很累並閉眼時，當刻放鬆之感會特別強烈並放大，而這感覺蔓延全身時，身體也會跟着一起放鬆，而拿一支筆或集中望着手指也有同樣效果，但啪手指就只是視覺效果，作用不大。

迷思二：催眠可看見前世？

Kenji：前世催眠是催眠治療的一種，確能讓人看見場境或畫面，但現今難以證實這些畫面是否屬實，而它們亦可能是潛意識所堆砌的場景。如部份人過於追求進入前世，這就容易墮進沒有解決今世，即當下的問題，治療效果亦有待商榷。但如他能把前世與今世連繫，並有所覺悟，令他在今世變得更好，這進行前世催眠未必沒用。

迷思三：催眠可操控他人？

Kenji：這是沒可能的。催眠時所給予的暗示能影響他人，令人產生新想法，但如該暗示與個案的價值觀及現實相差太遠，暗示就會慢慢消失並失效。

迷思四：催眠可忘掉記憶？

Kenji：這是沒可能的，催眠治療只是把個案從不停打轉的記憶中拉回來，讓他想回當下的好，產生一些新想法及新改變，而非希望他在該段記憶中沉淪，更不是令他忘記該段記憶。

迷思五：被催眠後會否不能清醒？

Kenji：催眠是絕對安全。催眠過程是絕對清醒的，如個案進入了催眠狀態，他只是十分集中，即使他放鬆得睡着了，也如平常睡覺般，拍醒他就會清醒。在影視作品中，催眠時個案躺在床上或坐着不動，只是十分集中在自己身上，故手腳也出現靜止狀態，催眠後亦不會特別出現負面效果。

每日講「我好靚」屬自我催眠 長久做可提升自我形象

除了接受催眠治療，其實當我們對鏡自說勉勵說話如「我好靚」，這也屬自我催眠，有助提升自我形象，「只說一次或沒有效果，說一百次時或真的覺得自己更有自信，覺得自己更美！」自我催眠可自己進行，既快速又方便，以下就教大家兩個自我催眠的方法，讓大家安坐家中也可試試自我催眠，放鬆一番！

第一招：呼吸法

閉上雙眼，集中在自己的呼吸，一呼一吸，每次呼氣時也要提醒自己放鬆肩膊，並可下暗示或建議來讓自己放鬆或加油，而吸氣時就如吸入新的能量，可進行5至10次呼吸，其實專注呼吸時已慢慢進行自我催眠。

第二招：光球法

當一呼一吸時，我們可同時想像頭頂有一個光球，光球或如乒乓球的大小，而顏色則隨大家選擇，集中在自己的呼吸及光球上，光球猶如慢慢從頭頂進入腦中，這時可提醒自己，光球可給予我們正能量，亦可令我們放鬆。接着光球慢慢轉移至最易繃緊的眉心，隨光球放鬆眉心，再慢慢轉移至面頰、頸部、肩膊，而光球亦可分成兩個左右移動，冀能讓自己放鬆，繼而隨肩膊移至胸口、肚臍、雙腿，從大腿、小腿到腳趾，當感覺光球走遍全身時，我們就可慢慢進行3至5個深呼吸，最後打開雙眼。

Kenji提醒，進行自我催眠時不單感到放鬆，更可給予自己一些建議，如明天上班要更精神、上班加油等暗示。而當我們希望放鬆或平靜時就可進行自我催眠，並無次數限制，普遍每次進行約5至10分鐘，而在睡前進行更有助入睡。

記者：鍾卓瑜

拍攝：伍慶泉、蕭志南

編輯：鄒仲安

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