香港拯救貓狗協會近日於鑽石山墳場進行TNR（捕捉、 絕育、放回）計劃，行動中捕捉了兩隻一歲黑色雌性唐狗Pearl和Diamond。經相處後，義工發現Pearl和Diamond性格友善親人，但奈何至今仍未得到領養人問津，期限屆滿後只能無奈地把牠們放回原居的墳場。

Pearl和Diamond剛被捕獲的時候十分瘦削，身上滿佈牛蜱，毛髪枯乾脫落，皮膚都是痂。由於平日只吃掃墓人士丟掉的殘渣剩菜，相信牠們長年營養不良。如果依照計劃，一般狗狗在進行絕育後便要放回原處，以騰出位置給接下來TNR行動中捕獲的狗狗。不過經過休養後，Pearl和Diamond由起初的驚慌顫抖，已經漸漸放鬆展現出友善親人的面貌。義工不忍牠們重新回到生活環境惡劣的墳場，日夜飽受附近山頭野豬的威脅和攻擊。

香港拯救貓狗協會的義工Jessica表示：「現時狗舍每次能提供給TNR狗狗的位置只有2個，約14天便會放回，為免影響牠們的求生本能。如性格友善、親人親狗的話，會盡力嘗試替牠們尋找適合的家庭。」她又指如果Pearl和Diamond在本周六（6日）之前仍未有人願意領養，只能無奈地按照原定計劃把牠們放回原居的墳場，希望有心人在期限前給牠們一個結束流浪、過新生活的機會。

記者：黃藹婷

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