5G網絡越趨流行，電話以外，其實工作用的手提電腦更有使用5G網絡的需要。Samsung最近就在香港推出首款5G手提電腦Galaxy Book Flex 2 5G，把上一代Flex的手提電腦加平板電腦變形設計加入5G功能，進一步提升這部機的流動實用性。

外形少變 靚芒加持

外形上其實跟上代非常相似，保留了方角設計，可大角度調整的骹位亦沒太大改動，手提電腦形態有鍵盤亦有觸控板，亦可向後反，便能變成平板電腦使用。新機設13.3吋輕觸式QLED屏幕，德國VDE畫質認證，最高亮度600nits，屏佔比高於80%，屏幕質素相當不俗。

增插口提升擴充性 插SIM即上網冇難度

有一件事要先讚一讚，就是今次的擴充插口，雖然USB-C由上代三個變成今代兩個，但就在另一邊加回了一個傳統舊式USB插口，更加入了一個HDMI輸出，擴充性新舊都顧及，相當全面實用。另外，上代的microSD卡位是要用針來開啟，類似SIM卡的設計，用起來不太方便；今次就改用簡單的直插式，插卡換卡都方便得多。而SIM卡位用法基本上跟電話一樣，只要一插卡，電腦即能連上網絡，簡單實試上網亦非當順暢。

鍵盤打字手感稍遜 平板形態指紋解鎖唔就手

作為一部可以電腦和平板兩用的變形電腦，304.9 x 202.3 x 13.9-14.9mm，1.26kg的身形其實已算是相當輕薄。不過要留意就是這部5G版，比上代和同系列的Flex 2都，稍稍重了約10克和厚了約2毫米，但帶出街也算得上是輕鬆。不過為了保持輕薄，難免有些位置要將就一下，好像鍵盤就沒有大改動，繼續維持較薄的打字感覺，打字手感不算十分好。而鍵盤上亦保留了實體的指紋鍵，有助保障私隱，不過因為指紋鍵放在鍵盤上，如果你是用平板電腦模式的話，想開機便要在機背開機，有點麻煩，需要時間習慣，如果多放一個指紋鍵在機側可能會方便一點。

S Pen功能更強 寫字稍有延時

今次新機同樣內置了一支S Pen，設在機下方，按下拉出，大小手感基本上跟Note系列電話很相似。銀色機身配藍色S Pen相當奪目，拉出S Pen即彈出S Pen功能捷徑，亦能簡單加入Windows程式入S Pen捷徑，亦當然繼續支援遙控電腦功能。今次S Pen亦如新Note系般加入Voice Note with S Pen功能，不過實試用S Pen寫字，感覺筆觸和筆尖的速度未能完全跟得上，未有如Note系列般筆尖跟筆觸是緊貼的順暢感覺，明顯有一點延時。

AKG雙喇叭手提電腦形態最好聲

雖然跟上代一樣保留了AKG的雙喇叭系統，不過如果細心留意便會發現，喇叭位置就由機側兩邊，微調至機底。實試一下喇叭表現，以為反轉機身、喇叭向上聲音會較好，但聽起來卻有點奇怪；反而是正常手提電腦形態、喇叭向下聲音更好，不知是否因為喇叭較近，還有一點跟檯面反射的效果，聲音反而更大更實淨。

新加1,300萬像素相機

在現今世代電話及平板電腦有1,000萬像素以上的鏡頭絕不出奇，不過出現在手提電腦上就比較特別。今次Samsung首次加入了一個1,300萬像素鏡頭在這新機上，但擺位比較特別，可以看到是放在鍵盤上方，明顯地就是方便在平板電腦模式下使用，設計也算不錯。

5G播片2小時耗電30% 5G版不設無線充電板功能

硬件方面，新機設Intel Core i7，512GB NVMe SSD，16GB LPDDR4x Memory，Intel Iris Xe Graphics。電量方面，用5G網絡，以最高亮度及音量，播放YouTube影片2小時，大概耗電30%，耗電量頗高。而在上一代有一個不錯的設計，就是觸控板同時具有無線充電功能，可以幫手提電話和耳機充電，來到今代卻只保留在普通版本，5G版卻沒有這功能，比較可惜。

新機開價$16,480，相信不少人都覺得稍貴，但要考慮這部機兼具手提電腦及平板電腦功能，更加重要是它支援5G功能，對於一些日理萬機隨時要上網工作的人，一開機不用做任何其他設定，可即時上網，的確相當方便。不過要補充一點，個人覺得新機除了支援5G功能，相比上代機功能上升級不算很多，如果已經有上一代機的話，今次是否要升級，便要考慮清楚 。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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