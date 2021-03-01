2021年，科技大學同學在校園內辦悼念周梓樂逝世一周年活動，被校方勒令休學一學期。

2020年，中文大學畢業典禮改網上舉行，仍有一批同學穿起畢業袍在校園內遊行示威，為反修例衝突事件默哀，校方報警，多名學生被捕，可能以《國安法》控告。

1956年，東德柏林一間中學，有學生偷聽美國在西德廣播的電台節目，知道匈牙利的人民向政權反抗，遭蘇聯軍隊鎮壓，死傷慘重。第二天上課前，全班默哀兩分鐘，引起校方和教育局震怒，誓要掀出幕後主腦。教育局局長一句話：如果不供出，你哋咪駛旨意畢業！起碼不會在東德！

1939年，納粹主政時，推行優生政策，認為一些有缺陷的人不應該繁殖下一代，甚至覺得國家花資源在有嚴重殘障、沒有自理能力的人士身上，是浪費時間和金錢，應及早「處理」他們，並美其名為國家「消毒」，清洗民族血液裏的不健康基因。一些醫院高層甚至以此來消除異己。

後面兩個事件都拍成電影，前者是《沉默革命Silent Revolution》（2018），後者是《八月夜與霧Fog in August》（2016）都是德國片。

《八月夜與霧Fog in August》（2016）

《八月夜與霧》是講述一間特殊醫院的事件，很聰明地以一個十三歲的少年人角度來說故事，觀眾很容易為主角的安危而擔憂。這所特殊醫院是一間兒童醫院，大部份病人都身有惡疾，很多不能自理。醫院亦同時接收一些無家可歸的問題兒童，主角安斯Ernst的母親已過世，父親是流動小販，沒有固定地址，因此被安排來醫院暫住，只要父親有居所，就可以接他回家，而且父親也計劃帶他去美國，追尋美國夢。安斯聰明伶俐，很得人喜歡，很快和駐院的修女及一些院友混熟，院長也安排他幫忙維修和清潔等簡單工作，他自己也深信父親會很快來接他走，生活是相對不錯的。

殘障兒童要殺掉

每隔一段時間，會有一批病童被送到柏林，不再回來，原來他們是在柏林被處理掉。但來自各地的病人太多，政府要求各醫院就地處理，更派來特別助理護士協助執行。雖然是政府的政策，但要殺一個人始終不能名正言順地進行，因此女護士以果汁混和藥物餵病童，第二天病人便在睡夢中死去。他們計劃每晚處理三個病童，由院長個人決定，但每天都有喝過果汁的病童死去，也着實太明顯，明眼人如安斯和修女便很易看破。安斯便在幫忙餵果汁時，故意跌掉杯子，救了小病友一命，不過這種消極和不對等的對抗，只能阻止一時，病童最後還是被處理掉。

少年救人惹殺身之禍

安斯和修女及另一個病友同一陣線，要逃離魔掌，卻不幸遇上醫院被空襲，修女被壓死，病友又傷了一隻腳，安斯決心留下來和病友共同進退。在修女的喪禮後，安斯直斥院長，義正辭嚴，院長自知理虧，沒有回應半句，卻含恨心裏。於是有一晚，在決定要處理三個病人的名單時，將安斯的名字包括在內，即使他助手也質疑「但安斯是健全的孩子啊？」影片在大家擔心憂慮安斯能否逃過一劫之下完結。

結局令人心寒

然後影片以文字交待，電影是真實事件改編，安斯當晚遇害，死時只有十三歲。而在戰後，院長和護士都被捕，最後亦定罪，但刑期不成比例，其中女護士只是監禁一年，岀獄後，竟然可以繼續在兒童醫院工作，想起也令人心寒。

《沉默革命Silent Revolution》（2018）

《沉默革命》的故事設定在1956年，當時仍未有柏林圍牆，連結西德那邊的鐵路也無關卡，只是在過關前有守軍上車查閲證件，除了特別可疑的一般都可以通過。其中一個主角，便經常過關去拜祭祖父。戲裏的一班中學生，基本上跟其他地方的學生一樣，準備畢業，計劃將來，踢波拍拖，有時打打鬧鬧，不過有時也會認真地談政治。其中一個同學的伯父，獨居在偏遠地區，有一部可以接收從西德廣播的美國電台節目的收音機。一班同學不時相約去聽廣播，因此知道在匈牙利的人民正在反抗，稍後知道蘇聯軍隊鎮壓，造成死傷，大家感到難過，就在第二天上課時，全班沉默兩分鐘作一個表態。

香港人感同身受

班主任不明所以，個個十問九唔應，以為是計對他，向校長報告，卻驚動教育局，派人來調查。一輪威逼利誘，又以黑警白警的分化手段，意圖逐個擊破。同學們入世未深，雖然大家承諾共同進退，但玩這種政治遊戲，顯然是太幼嫩。而且幾個主要角色的家庭背景也各有特別，例如有位父親是黨高層，籃絲父母對黃絲子女，正是一個悲劇。另一位父親相信政府，也相信自己在工廠的崗位，正是建設國家，也為兒子能準備升大學而自豪，可以報効國家，但面對這件可能毁掉兒子一生的災難事情，那種無助無奈的心情，在今天香港的環境下看，相信很多人感同身受。

年輕人背顛覆國家罪

後來教育局長親自出馬，誓要抽出幕後主腦，甚至揚言，取消這個畢業班，全部人都不能在東德畢業升學。原本一班年輕人，因為敵愾同仇而做一個輕微動作聲援，現在已上綱上線至顛覆國家之罪，正如那調查員所說，準備坐十年八年吧！電影環繞幾個主要同學，不同的家庭背景，不同的個人取態，不同的掙扎，環環相扣，相當引人入勝。最後，畢業班二十多名同學，只有四個留下，其餘的，都趁聖誕假期，多人出入時，逃到西德。此地不留人，自有留人處，讓我們飛，我們會飛得很遠！

撰文：Duncan Lau

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