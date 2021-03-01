根據電腦安全顧問公司Recorded Future的資料，其在2019年統計了26萬個洋蔥網址，當中有近86%是英文網站，並有2.8%的俄文網站以及1.6%的德文網站。中文暗網網站，雖然在暗網世界中只屬於極少數，卻有着其獨特的生態，是其他外國暗網網站不能比擬的。

近數年來，中國暗網上比較有名的網站，包括「暗網中文」，「自由國度」和「茶馬古道」，當中屬於新寵兒的「茶馬古道」，是近年最新興、活躍的暗網市場。然而不同於外國以毒品、槍械等實體商品為重的暗網市集，「茶馬古道」乃至其他中文暗網市場，最灸手可熱的商品均為數據。而更精確地言，是各大網絡服務平台所洩漏的數據，即是大家的私隱。

這一集的《暗網奮鬥室》，將解構中文暗網市場上的數據買賣，頻頻出現的字眼如「社工」和「社工庫」所指為何，而當中的數據是從何得來？駭客不法地獲得這些數據以後，又是如何利用這些數據，變賣給甚麼樣的團體以牟利？而近年來「人臉辨識」系統在中國大行其道，卻在不久前發現被已洩漏，成為暗網上駭客販賣和送換的資源，當中又可能帶來甚麼樣的危機呢？

策劃：林京賢

攝影：魏沛賢

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！