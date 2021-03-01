踏入無公眾假期的3月份，日子格外難過。不過3月同時是花開的季節，春暖花開，不妨外出吸收一下大自然的氣味，洗滌心靈。

1. 白腊鬱金香花海 偽日、意一日遊

3月除了是賞櫻期，也是鬱金香花開季節。鬱金香每年在大約3至4月，隨春季的來臨開花。「Pak Lap Academy」今年在西貢白腊村種下一片過萬朵鬱金香花海，更種下各種不同顏色的鬱金香，像是粉紅色、橙色、白色、紫色等，場面十分壯觀夢幻，媲美日本九州豪斯登堡。

除了有日本的豪斯登堡，白腊村更有意大利的彩色島（布拉諾島）般的景色。在白腊村中，有幾棟翻新了的村屋，重新漆上黃、綠、橙等鮮艷的顏色，絕對是偽旅行的首選打卡之地，一次去足兩個國家！

西貢白腊村

建議交通：西貢市中心乘坐的士前往白腊村口；

西貢市中心乘搭9A小巴至白腊村口（只於星期日及公眾假期營運；班次一覽）

2. 逛《花作市集》迎春花

為迎接花開的季節，Colon Pro舉辦《花作市集》，集結了不同與花相關的產品，像是Aquarellie品牌的水彩遮，繪畫出不同品種的花朵水彩畫、W’s Creation以花樹為創作主題的飾品、Toni Town的乾花花藝品等，絕對推薦花藝愛好者前往。

《花作市集》

日期：2021年3月6至7日

時間：下午1時至8時

地點：D2 Place ONE 2樓 The Space

3. 學烏克蘭植物刺繡 另類「看花」

花除了「賞」和「逛」以外，更可以「繡」。文化體驗工作室Travelfa旅花近日舉辦了一個烏克蘭刺繡鏡盒工作坊，教大家學習烏克蘭刺繡這歷史悠久的民間藝術。烏克蘭刺繡中，大多都含有不同的植物元素，像是玫瑰、橡樹、麥等，以象徵不同的意義。如果大家假日不想到人多地方湊熱鬧，工作坊也是種另類的「看花」方法。

烏克蘭民族刺繡鏡盒工作坊（須預約）

地點：牛頭角永富工業大廈

查詢官網：https://travelfa.hk/

撰文：文曉晴

編輯：洪慧冰

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