現年72歲的世界肝病權威專家黎青龍教授，或即將告別工作半世紀的香港大學。有消息指，港大的遴選及晉升委員會（USPC），否決了黎青龍的續約申請，即代表6月完結合約後，便不能再擔任兼職教授。

黎青龍教授是世界首屈一指的肝臟權威，1971年加入港大內科學系工作，80年代研究出新一代乙肝藥物，日食一粒，便可以降低乙型肝炎病毒，醫學界至今依然廣泛應用，乙型肝炎的人數亦因而受到有效控制，患者數目大幅減少，可謂貢獻良多。

身為肝臟權威，黎教授對肝臟當然非常熟悉，由肝的大小、功能，以至如何保護，都甚有個人心得與體會。他發現雖然乙型肝炎病人數目已經減少，但近年患脂肪肝的人數卻不斷上升，原因與飲食有關，所以進食要小心，切勿食太多引致肥胖；至於很多人說飲酒夜瞓會傷肝；但事實是，黎青龍是一位無酒不歡的人，而且日日飲紅酒兼晚晚夜瞓，不過他笑言：「我個肝仲幾好！」

花名「仔爺」（港大醫學生對他的匿稱）的黎青龍，16歲考入港大醫學院，21歲行醫，破了港大收生的入學紀錄。行醫半世紀，他視港大如第二家園，他愛好的肝臟研究，也由讀醫時開始。「我好鍾意內科和腸胃，因為我做仔讀醫時，有個又係姓黎嘅老師（黎啟森醫生），英文又好又叻仔，佢教腸胃，我受佢影響，便研究腸胃，而且當時麥花臣教授（時任港大醫學院內科學系系主任A.J.S. McFadzean）都係對腸胃好有興趣，而腸胃係包括肝嘅。」

他說肝臟對人很重要，「一個成人的肝約重1.5千克，都幾大，比子宮更加大。肝好緊要呀，製造好多嘢，例如蛋白質、凝血物質，而人體九成的膽固醇都係肝造，肝臟又負責排毒，分泌膽汁，佢同心、腦、腎等一樣重要。」

肝功能年中無休

經常有流傳，指肝臟在晚上11點後便開始排毒，所以人一定不可以遲過11點睡，否則便會傷肝，黎教授卻說毫無根據。「11點之後肝排毒，點有可能呀？肝臟不斷排毒，成日都工作，以我所知，肝唔須要特別休息，你瞓個肝都唔瞓，你唔瞓個肝都係唔瞓。」他笑說自己多年來經常因為感情問題輾轉難眠，「我由30幾歲開始已經好難入睡，因為感情問題，猛咁諗嘢瞓唔到，但對個肝又沒有大傷害，兩者沒有關係的。」

男人日飲兩杯是上限

黎青龍不單夜瞓，還有飲紅酒的嗜好，這個習慣也是多年不變，但很多人說飲酒傷肝，對身體不好，究竟真定假？他首先再三強調：「酒和煙一樣係致癌物質，要飲得適量，男士每日唔可以多過兩杯，女士唔可以多過一杯，有肝病的人更加一滴都唔可以飲。」原來，對於沒有肝病的正常人士，飲適量的酒對身體是有益的，「飲酒可以增加高密度膽固醇，對心臟有益，會減低心臟病，而製造紅酒的紅提子皮含有resveratrol（白藜蘆醇），可以抗衰老。」難怪教授駐顏有術，72歲仍然活得年輕。他愛飲意大利和法國紅酒，價錢平貴都沒有所謂，「平就得啦，冇咁多錢買貴酒。」最緊要有得飲，但對於煙，他就一點興趣也沒有，「我由細到大都唔鍾意食煙，唔係因為佢會致癌。」

人肥易有脂肪肝

他不抽煙，也不愛吃甜的食物，說吃得甜多會傷肝，「果糖（fructose）好傷肝，食得多會引致脂肪肝，我以前都鍾意飲果汁，已經戒咗好耐。」他十分注重體重，雖然鍾意周圍食（他晚晚出街食飯），但也有節制，強調不能食到自己肥，「人肥容易有脂肪肝，所以要對肝好，唔好食咁多澱粉質，飯、麵、麵包都係唔好食咁多。」他有時午餐會食蛋白，晚餐會吃魚生，記者說：「食魚生唔怕有菌？」他即回：「魚有Omega 3呀！」 吃甚麼都好，總之不能肥，「肥會引致脂肪肝，而脂肪肝會引致肝硬化，亦會引致肝癌，所以千祈唔好肥，BMI最好維持住21至22，23中國人已叫做肥，BMI即係體重（kg）除身高（m）的二次方。」問他BMI幾多，他自豪地說：「我的BMI指數十分好，約莫係21。」

五十歲開始高膽固醇

身為醫學大教授，黎青龍會定期檢查自己肝功能，至今一切正常，亦沒有脂肪肝，唯一健康問題是有高膽固醇，「我膽固醇高，由五十歲開始已食降膽固醇藥，最初我以為同食物有關，後來發現原來唔關事，高膽固醇係遺傳因子引致，惟有靠食藥降低。」他說藥物控制得到就沒有大問題了，正如乙肝患者須服用由他發現的核苷酸類似物控制一樣，有藥食好過冇藥食，「雖然有人問係咪可以唔使食藥食一世，但食藥對控制乙肝好緊要，一日食一粒，可以減低乙肝病毒，亦可以減低肝癌機會。」

補肝產品不要買

乙肝有得醫是一回事，但黎青龍強調，至今仍沒有藥物可以預防肝病，坊間吹噓的護肝產品他認為完全無用，「以我所知，冇一種藥物可以保肝，所以唔好嘥錢去買保肝藥，有人話食維生素A和E好，但以我所知對肝沒有大影響，如果要對肝好，只要維持自己唔好肥，以免出現脂肪肝，飲酒唔好太多，就係咁簡單。」

畢生致力肝病研究，黎教授好希望曾肆虐全球的乙型和丙型肝炎，在未來二、三十年完全消失，「我梗係希望全世界冇晒乙肝，WHO希望去到2030年乙肝人數大幅減少，我估到2040、2050年會無晒；丙肝我都希望減少，丙肝多數透過針筒傳染，如果全世界人唔共用針筒，就可以達到目標。」

行山攝影捉精靈

訪問當天是父親節假日，記者相約黎教授行山，行到下午，又遇到五十年一遇的日偏食，他興奮到飛起，不停舉機拍攝，沿途又不斷玩Pokémon GO捉精靈，自得其樂，他說行山充滿樂趣，「我唔做運動，但鍾意旅行和行山，我多數去外國旅行，現時冇得出外國，周末就去行山。」之後又補充：「我雖然自己唔做運動，但我係例外的，大家要多做運動，做運動一定可以降低膽固醇，對身體有益處，但做完運動，千祈唔好因肚餓狂食增肥呀。」

記者：黎明輝、曾怡

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