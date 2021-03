吃火鍋的時候,點一碗蒜蓉油碟,被搗碎的蒜和麻油混在一起,簡直是最美的火鍋調味料。但是,吃大蒜也有讓人尷尬的時候,約會時吃一瓣生蒜,大大增加女友對你「黑臉」的機會。大蒜那讓人愛恨交加的味道,到底是甚麼?

點解食蒜頭會口臭?

吃大蒜會口臭,罪魁禍首是大蒜中的大蒜素。大蒜素又名「二烯丙基三硫化物」(Diallyl disulfide),是一種含有硫的物質,具有強烈的刺激性氣味。含有硫的物質經常有奇怪的臭味,例如臭雞蛋都會有硫化氫氣味。當人們吃過大蒜後,大蒜素會殘留在口中,因而引起臭味。

雖然我們的身體也會產生硫化氫,但在大蒜面前,我們微不足道,大蒜的硫化物是眾多蔬果中含量最高的。 大蒜素中的「硫化丙烯」,能夠停在口腔細胞膜表面,使它的味道長時間停留。有研究發現,吃一瓣蒜頭,蒜味會在人體持續停留16個小時,甚至可停留至翌日。

你又有沒有試過漱口或刷牙後,也無法完全消除蒜味呢? 原來大蒜素進入胃中會被分解為揮發性化合物,最終形成「烯丙基甲基硫醚」(AMS),這是散發大蒜特殊氣味的化學物質。AMS在體內無法繼續降解,並會被代謝帶入血液。 由於血液流會將化學物質帶到身體各部位,氣味也會通過呼氣、汗液、尿液等途徑排出體外,所以就算刷牙漱口也不能將大蒜氣味趕盡殺絕。

去除蒜味方法

其實,當大蒜還未被切開時,並沒有太突出的蒜味。但一旦切開,蒜味就會走出來了。這是源於大蒜中的兩種物質——蒜氨酸和蒜氨酸酶,它倆本來處於細胞中的不同部位,沒有異味,但當細胞被破壞時,蒜氨酸遇見了蒜氨酸酶,兩者便會迅速產生化學反應,生成大蒜素,產生了大蒜獨有的味道。 不過當大蒜被炒過之後,蒜氨酸酶會因為高溫而消失,也無法生成那麼多大蒜素了。所以去除蒜臭的其中一個方法,就是吃烹調過的大蒜,會比生蒜較少臭味。

另一種方法就是在烹調時加入芫荽,它透過氧化多酚化合物,就可以進行酶促除臭(Enzymatic deodorization),可抵消蒜味,所以你會見到芫荽和蒜頭經常一起用來煮食。

如果你不喜歡吃芫荽,都可以喝一杯暖牛奶,原理是牛奶裏的蛋白質能夠和蒜味的元素結合,從而去除蒜味。不過,飲奶只可以幫助去除部份蒜味,並非完全去除口臭。

Reference:

Tangerman, A. (2002). Halitosis in medicine: A review. International Dental Journal, 52(5), 201–206. https://doi.org/10.1002/j.1875-595x.2002.tb00925.x

Leonard, J. (2018, March 27). How do you get rid of garlic or onion breath? Medical News Today. https://www.medicalnewstoday.com/articles/321334

Harvard Health Publishing. (2012, February). Halitosis. Harvard Health. https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/halitosis

撰文:inscie

動畫:怪奇

編輯:鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!