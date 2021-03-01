吃火鍋的時候，點一碗蒜蓉油碟，被搗碎的蒜和麻油混在一起，簡直是最美的火鍋調味料。但是，吃大蒜也有讓人尷尬的時候，約會時吃一瓣生蒜，大大增加女友對你「黑臉」的機會。大蒜那讓人愛恨交加的味道，到底是甚麼？

點解食蒜頭會口臭？

吃大蒜會口臭，罪魁禍首是大蒜中的大蒜素。大蒜素又名「二烯丙基三硫化物」（Diallyl disulfide），是一種含有硫的物質，具有強烈的刺激性氣味。含有硫的物質經常有奇怪的臭味，例如臭雞蛋都會有硫化氫氣味。當人們吃過大蒜後，大蒜素會殘留在口中，因而引起臭味。

雖然我們的身體也會產生硫化氫，但在大蒜面前，我們微不足道，大蒜的硫化物是眾多蔬果中含量最高的。 大蒜素中的「硫化丙烯」，能夠停在口腔細胞膜表面，使它的味道長時間停留。有研究發現，吃一瓣蒜頭，蒜味會在人體持續停留16個小時，甚至可停留至翌日。

你又有沒有試過漱口或刷牙後，也無法完全消除蒜味呢？ 原來大蒜素進入胃中會被分解為揮發性化合物，最終形成「烯丙基甲基硫醚」（AMS），這是散發大蒜特殊氣味的化學物質。AMS在體內無法繼續降解，並會被代謝帶入血液。 由於血液流會將化學物質帶到身體各部位，氣味也會通過呼氣、汗液、尿液等途徑排出體外，所以就算刷牙漱口也不能將大蒜氣味趕盡殺絕。

去除蒜味方法

其實，當大蒜還未被切開時，並沒有太突出的蒜味。但一旦切開，蒜味就會走出來了。這是源於大蒜中的兩種物質——蒜氨酸和蒜氨酸酶，它倆本來處於細胞中的不同部位，沒有異味，但當細胞被破壞時，蒜氨酸遇見了蒜氨酸酶，兩者便會迅速產生化學反應，生成大蒜素，產生了大蒜獨有的味道。 不過當大蒜被炒過之後，蒜氨酸酶會因為高溫而消失，也無法生成那麼多大蒜素了。所以去除蒜臭的其中一個方法，就是吃烹調過的大蒜，會比生蒜較少臭味。

另一種方法就是在烹調時加入芫荽，它透過氧化多酚化合物，就可以進行酶促除臭（Enzymatic deodorization），可抵消蒜味，所以你會見到芫荽和蒜頭經常一起用來煮食。

如果你不喜歡吃芫荽，都可以喝一杯暖牛奶，原理是牛奶裏的蛋白質能夠和蒜味的元素結合，從而去除蒜味。不過，飲奶只可以幫助去除部份蒜味，並非完全去除口臭。

Reference:

Tangerman, A. (2002). Halitosis in medicine: A review. International Dental Journal, 52(5), 201–206. https://doi.org/10.1002/j.1875-595x.2002.tb00925.x

Leonard, J. (2018, March 27). How do you get rid of garlic or onion breath? Medical News Today. https://www.medicalnewstoday.com/articles/321334

Harvard Health Publishing. (2012, February). Halitosis. Harvard Health. https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/halitosis

撰文：inscie

動畫：怪奇

編輯：鄒仲安

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