大學生活五件事：讀書、住hall、拍拖、上莊同返part-time。疫情下令大學生失去原有的青春大學生活，在新學期，大家都只對住部電腦，宿舍變得冷清，學生無法認識新朋友。以傳承後繼的「上莊」活動，在疫情及國安法的影響下，各大學生會今年參選情況慘淡。大學生「上莊」面對甚麼挑戰？對大學生來說，上莊的意義是甚麼？上過莊的人又如何看待「老鬼文化」？

今集《圍爐取暖》請來4位上莊達人，包括一位被指年年干政的老鬼Nathan、香港滿城風雨都願意上莊的Tamtam、上莊上到defer的Nat及上莊中途quit莊的Juno。4人上莊目的各有不同，究竟點解大學生會熱衷上莊，更故意在學8年為了照住自己支莊？

老鬼會「干政」弄權？ 老鬼Nathan：城大學生每年最關心係有冇schedule book

在香港還未槍林彈雨時，大學的校媒記者仍是一群希望「拍下片、玩下相機」的大學生，其中城大Nathan當年與同學一起加入學生會幹事會的「城市廣播」部，但經歷雨傘運動及退聯風波後，深感幹事會下的校媒的不穩定，便在學校爭取約二千票數的支持，成功使「城市廣播」獨立。Nathan為何願意在那時候擔大旗，並當上校媒會長？「其實當時都係想做個小委員，剪吓片開開心心㗎咋。但現實話比我哋聽，就係如果你有啲嘢要爭取，你真係要靠自己對手，你冇辦法等人哋上莊，到最後我哋自己上咗可能會更加好。」

面對城大三大莊後繼無人，老鬼點睇？Nathan認為城大民意就是「唔諗嘢」，身邊很多人連「老鬼」和「上莊」都不明白是甚麼，「我遇到大部份人真係咁，老鬼文化係一個inside joke，莊做嘢都未必有impact，何況係無實權嘅老鬼。」畢業後，Nathan頻頻關心「城市廣播」運作，有時候更會被指「老鬼干政」， 他解釋指：「我成日返去其實都係為識朋友，其實都冇咩好照顧，如果一支莊係好唔想去做嘢，你冇辦法逼到佢做嘢，根本無『政』可以『干』。」Nathan笑指，其實外面的世界不太理會上莊的人在做甚麼，學生每年最關心就是「有冇schedule book」，若問學生會整年的政績，他們根本不知道。

Quit莊人Juno：退莊最大原因係「老鬼文化」

Juno大學一年級玩Hall Ocamp時，已經很抗拒hall莊以參加者的容貌氣質將人分類，亦有不少組爸媽都會以不同理由說服組仔女上莊，新生往往為認識新朋友，都先以上莊入手。Juno在組莊時發現，諮詢大會或大選時往往被老鬼箝制，「老鬼文化令到我好想走」。

大學生涯上兩次莊 命都短幾年

上莊上到延遲畢業的Tamtam，在城大與Nat創立「香港文化學會」，但原來在創立學會前已經上過莊，「我想喺畢業前做返啲有意義嘅事，反正人生流流長遲早都會返工，不如邊返工邊上莊啦！」Tamtam認為以香港文化作為興趣學會，能夠建立城大學生對香港的歸屬感，香港有很多值得大家欣賞的事物，在學校傳承下去，並引以為傲。Nat原本認為上莊很無聊，尤其大學的Ocamp及嗌莊文化，更有很多人指上莊會「爛grade」，但為了達成做記者的夢想，她深思熟慮後認為加入「香港文化學會」有助起步。

「城安法」打壓學生 白色恐怖蔓延校園

香港城市大學去年底更新《學生紀律守則》（Code of Student Conduct），在第四項不當行為（Misconduct）中，校方新增有關「損害大學品牌及形象」的細項，即學生在未經校方授權下作出扭曲、更改或貶損大學的品牌及企業形象等相關行為，從而導致大學或大學成員聲譽受損，將被視作不當行為處理並有機會面對紀律處分。城大校媒城市廣播（CBC）成員曾創作一首諷刺校長郭位在社運事件關鍵時刻「失蹤」的歌曲《找郭位》，懷疑因此被處分。根據報道，其處分為需要被罰者寫道歉信予校方，並在特定時間不得回校。

上莊上到可能「被退學」，4位上莊達人點睇？老鬼Nathan強調：「自己作為老鬼，我個年代冇經歷過呢啲咁樣嘅挑戰，我冇資格去話你哋點做。而『城安法』最大的問題就是：人們不知道這條條例延伸到甚麼地步。學校就會話：你唔好唔乖咪得囉、你乖啲咪得囉。問題係呢啲權力係可以無限延伸，點樣先叫唔乖？」Tamtam則認為，「其實我哋根本要喺自己個崗位上要做得最好，同埋係企硬囉，無論學校做啲咩都好，都要我哋真係企埋同一陣線先可對抗。」

採訪：葉楚喬

攝影：魏沛賢

剪接：魏沛賢

編輯：鄒仲安

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