宜蘭礁溪最新旅館「了了」試營運，更以樹洞為靈感設計。旅館命名源自「了了分明，如如不動」禪意概念，礁溪在地人文家族經五年籌建，打造出全新的旅館品牌「了了」，即日正式對外試營運，透過居、食、藝、遊的安排，打造一處靜謐及舒暢身心的棲息地。建築設計由自然洋行曾志偉團隊操刀，外層由不規則的圓弧形竹圍籠罩，從各角度賞玩皆有不同感受。此外，為貫徹綠色旅行的理念，選用對環境相對友善的建材與台灣在地工藝的家具家飾，期許成為旅人親近自然、實踐慢活的旅館空間。

有機建築 為旅人打造身心棲息地

自然洋行建築事務所主持人建築師曾志偉表示：「我們最初以『樹洞』為靈感，運用大量竹材所建構而成的最外層，將整座旅店安穩地籠罩着。不規則的圓弧形竹圍，一方面屏除建築物稜角，營造更自適自在的休憩空間，一方面亦將『了了』轉化成一個融入礁溪當地的有機體，隨着時間推移，花、草等植物逐漸生長於其上，伴隨而來的蝶飛鳥鳴，為每次造訪帶來截然不同的感受。」

旅店一樓的Habitat餐廳，外形宛如半開放式洞穴一般，透過大片的落地窗引入自然光線，交融自然原始與前衞設計氛圍，走進空間用餐，能暫時隔絕喧囂紛擾。「大地房」獨有的「樹洞」，提供旅人自處的療癒空間，藉由冥想、閱讀或沉澱自我，找回最明朗澄淨的心境。此外，客房內裝不僅依據各空間的格局量身設計，更吸取大自然元素作為設計構想，例如：面對窗外大片綠意的「森林房」、宛若蘭陽平原般遼闊無邊的「平原房」以及可遠眺山海島嶼的頂樓「日出房」等。

建材友善環境 以在地工藝品實踐永續旅居

「了了」的概念深受自然環境及當地人文的啟發，因而格外重視綠色旅行的永續理念，選用的建材、家具、家飾及其他風格物品，大多數皆屬環境友善或來自台灣在地工藝，包括：外層竹圍是以經碳化處理的「孟宗竹」做為建材、內牆建料「樂土」前身為水庫淤泥並可吸附濕氣，以及由來自台東和屏東部落的工藝師、使用台灣原生「月桂葉」編織而成的盆籃等，以具體行動友善環境並支持在地產業。

餐飲服務方面，由廚藝總監設計的季節限定菜單，採用宜蘭當地食材入饌，結合東西方料理方式；館內的藝廊空間「Sunis」，每季邀請藝術家進駐策展，策劃各種主題活動與課程；深度漫遊方面，規劃特色遊覽路線，從在地人的視角，給予遊程方面的建議，發掘更多引人入勝的秘境。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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