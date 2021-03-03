57歲太極樂隊成員唐奕聰（Gary Tong）昨日被發現在家中昏迷不醒，疑因心臟病發猝逝。Gary尚算年輕加上身體狀況良好，亦已戒煙，不少人對消息感突然及傷心。
最年輕34歲患者要通波仔
心臟科專科醫生陳栢羲指，心臟病尤其是冠心病近年有年輕化的趨勢，接觸過最年輕要接受「通波仔」手術的患者只有34歲。冠心病是常見的心臟病之一，當冠狀動脈因脂肪積聚而收窄及形成硬化，便會影響供應心臟肌肉的血流，心肌可能因血流減少而受到損害，甚至發生心肌梗塞。患者會覺得胸口痛、氣促、容易疲倦，嚴重情況可能會有心律異常及暈厥。陳栢羲醫生解釋：「年輕化的原因可能是受到西方飲食文化的影響，進食高卡路里及高膽固醇的食物，加上現代化及科技的進步給予的方便，增加患心腦血管疾病及肥胖相關疾病的風險。」
控制壞膽固醇水平 非戒所有高膽固醇食物
陳栢羲醫生指壞膽固醇是導致冠心病的重要因素，因壞膽固醇會留在血管壁，慢慢積聚成斑塊。有研究顯示如果能夠好好調控飲食習慣，能夠將壞膽固醇的水平減低10至15%。很多人以為所有高膽固醇的食物如內臟、雞皮等都不能吃，其實不然，最重要是注意份量。膽固醇水平該控制到甚麼程度是因人而異，例如完全沒有心臟病、身體健康的人，其壞膽固醇水平應在2.6mmol/L以下，也要減少攝取高鹽份、糖份及卡路里的食物。除了不良飲食習慣會導致冠心病之外，陳栢羲醫生提醒也不能忽視家族遺傳的因素：「患上糖尿病及家族性高血脂症，也會增加年輕人患冠心病的風險。」同時想減低風險也要恆常運動，「每星期要最少運動150分鐘，運動強度達致中等強度或以上。」
猝死過程快 要把握急救黃金四分鐘
陳栢羲醫生指大部份的年輕人及50歲以下的成年人心臟病的機會是不高的，但如有吸煙習慣或患上糖尿病、高血脂、高血壓等問題，就會增加冠心病的風險，所以不要因年輕就以為自己不會有心臟病。專家指因心臟病發而猝死的過程可以很快、很短，病人會在數分鐘內由完全正常到心跳停頓，所以急救黃金四分鐘是十分重要的。
記者：馮思穎
編輯：鄒仲安
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