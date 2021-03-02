說起催眠治療，大家或會聯想至情緒及心理問題，但原來催眠也可與中醫的診症及治療結合，透過催眠來讓患者放鬆，藉此減輕疼痛，同時易於進行推拿、針灸等治療。

長期不良姿勢致頸椎移位 推拿手法助復位

現時26歲的Irene從事文職工作，長時間在電腦前打字，亦是低頭族，不良姿勢導致肩頸膊痛，肩頸不適已維持了一年多，坐着時身體猶如被扯着，肩頸疼痛，令她難以專注工作，而身體活動時亦出現不適，「舉手時肩頸會感到拉着，很繃緊，有時想從高處拿物件都不太方便。」雖曾向西醫求診，亦照過X光，但醫生指她的身體並無大礙，故她亦無多加理會，感到不適時就會自行按摩及熱敷來紓緩，惟效果只能維持一晚，早陣子她更落枕，最後經朋友介紹，終於在本年一月向中醫求診。

香港註冊中醫胡凱淋表示，Irene的頸椎有少許移位，這因長期肌肉勞損或錯誤姿勢，如用電話、長期使用電腦等，造成靜力性損傷，導致頸椎錯位，須以推拿手法 ── 扳頸來進行治療，此能令頸椎增加空間，讓頸椎回復正位，以修復錯位。

中醫結合催眠治療 減輕緊張情緒紓緩疼痛

胡凱淋醫師以中醫結合催眠治療，讓患者能以更輕鬆的狀態來進行中醫治療，減輕身心不適。她先以推拿手法放鬆患者頸部、頸椎兩側的肌肉，再用手來觸摸頸椎錯位得較嚴重的位置，並進行定位，以決定患者頭部向前傾的角度，其後一手扶着患者頸椎後的位置，另一隻手就利用手臂位置來包着患者頭部，再進行搖晃，「在搖晃時會加上催眠語句，令患者盡量放鬆，放鬆她的頸部肌肉，亦能減低她的緊張感，令她更信任我，信任整個治療過程。」催眠時間需時數分鐘，當患者整個人也開始放鬆，她就會進行扳頸，「加上催眠手法，患者的頸部肌肉可更放鬆，這可令整個扳頸手法進行得更順利！」

Irene表示當初對催眠治療的成效也是半信半疑，但自己為十級怕痛，亦從未試過扳頸，故首次進行時也很緊張，但當胡醫師以言語向她進行催眠時，她跟從醫師的聲音來專注呼吸，並無懷疑、擔心或害怕之感，整個過程也自然地進行，她更笑言難以察覺醫師已在她身上運用了催眠技巧，「在催眠過程中，我的肩頸會較放鬆、放下來，狀態是有少許睏，整個人也感到放鬆。」

現時Irene已進行三次催眠連推拿的治療，約兩星期進行一次，紓緩效果也能維持一星期，她表示進行治療有助紓緩頸部繃緊，也能放鬆心情，「舉手方面亦沒這麼困難，因為醫師或幫我放鬆了這邊，整個人不會因很繃緊及痛，而不能集中精神工作。」

針灸頭痛失眠 也可配合催眠治療

催眠治療除了可在推拿時使用，更可在中醫診症及治療時大派用場。胡凱淋醫師指對於身心症如胃痛、頭痛、失眠等患者，她會把催眠技巧融入在診症時的溝通，替患者進行情緒輔導，不但詢問患者身體上的不適，亦了解他們心靈上會否有壓力等，冀能令患者的身心也得以紓緩，整個傾談時間約15分鐘至半小時。

而在針灸時，部份人或因過於緊張而導致肌肉繃緊，較難入針，這時就可使用解離的催眠手法，即為一心二用，轉移患者的專注力，這既可紓緩痛症，又可減低患者對針灸的恐懼，需時約5至10分鐘，「如我把專注力放在患者的頭部或手部，其後在他的腳部進行針灸，就可分散他的專注力，減輕他對腳部針灸疼痛的感覺。」胡醫師提醒，雖然處於催眠狀態時可減痛，但當患者清醒後，疼痛會逐漸恢復，減痛效力或只能在清醒後維持15分鐘至1小時。

對治療過程非恐懼 毋須進行催眠

不少人或對催眠感到抗拒，胡凱淋醫師強調她在患者身上使用的催眠，為較簡單，類似靜觀所用的放鬆，目的是讓患者可進入較放鬆的狀態，來進行中醫治療，並非神怪之事。她亦表示並非每次治療也會配合催眠，會視乎患者是否處於緊張狀態，是否首次進行推拿手法及針灸等，以及是否對治療感到恐懼來決定，亦非每人也適合進行催眠治療，如一些極度抗拒催眠的人士，以及催眠後感到身體不適的人士，「除非影響呼吸，當他進入催眠狀態後，如這會令他呼吸更困難，造成身體不適，就不適合進行催眠。」

記者：鍾卓瑜

拍攝：蕭志南

編輯：鄒仲安

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