最近不少朋友都多了到郊外行山，或在家中運動，因此有不少人詢問有關肌肉酸痛、關節痛、輕微扭傷等問題。也有一些朋友，經常要對着電腦工作、開會，因而常常頭痛。今天就和大家探討一下常見的止痛藥。

撲熱息痛最常見 服用過量或使肝臟衰竭

若論香港最常見的止痛藥，非撲熱息痛（paracetamol）莫屬，有時大家看到它的另一個名字——乙醯胺酚（acetaminophen），其實都是指同一種藥物。除了被用作止痛藥外，它的退燒功效也相當顯著。由於它相對安全、價錢便宜，而且效果顯著，所以被廣泛應用。不過要留意，它的有效劑量與危險劑量頗為接近，以香港比較常見的劑量每粒0.5克計算，成人每天不可服用多於4克，即是8粒。美國的建議則更為嚴格，每天不能多於2.6克。一旦服用過量，有可能出現肝臟衰竭的情況。

亞士匹靈、布洛芬傷胃 有胃部問題人士不適用

另一款廣為人知的藥物，就是亞士匹靈（aspirin），止痛效果大概和撲熱息痛相若。在其他副作用較少的止痛藥出現前，它也是被廣泛應用。不過由於其「傷胃」的副作用相當明顯，所以當較新的藥物出現後就被替代了。現時亞士匹靈一般只會用於心臟疾病，作為抑制血小板藥物，以減低血管栓塞的風險。

若需要更強止痛效果的口服藥物，藥劑師多數會建議使用布洛芬（ibuprofen）。和撲熱息痛相比，它的止痛功效大概強3倍，而且也可用作退燒，不過對胃部的副作用也比較大。如果年紀較輕，或只是使用很短的時間，副作用的問題不大，但如果是比較年長，或本身有胃部問題的人士，則要小心使用。因此，市民只可在有藥劑師的藥房才能購買布洛芬。

外用止痛藥冬青油最平價

除了口服藥物外，若大家遇到肌肉和關節的痛症時，也可使用外用藥物。最便宜且歷史悠久的外用止痛藥，可算是冬青油，學名是水楊酸甲酯（methyl salicylate）。市面上不少傳統複方止痛藥膏，都是以冬青油混合樟腦油等其他成份製成。不過這類藥膏的氣味比較濃烈，不是每個人都能接受。

若需要比較強力的外用止痛藥，藥劑師會建議呲羅昔康（piroxicam）或雙氯芬酸鈉 （diclofenac sodium）。這兩款藥物的止痛效果，比上文提及的各款藥物都要強很多。除了止痛外，兩者都有比較明顯的消炎效果，因此也會在一些如關節痛等長期痛症中使用。雖然兩款藥物都會引起胃部不適的副作用，但由於是外用的，若只是針對運動引起的肌肉關節痛，問題不大。而雙氯芬酸鈉，除了有膏劑外，還有貼劑可供選擇，大家可到藥房查詢。

最後提醒大家，不論是運動還是行山，都應適可而止，若是長時間對着電腦，也應定時休息一下，以預防痛症發生。

撰文：吳裔康藥劑師（香港藥劑師工會）

編輯：鄒仲安

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