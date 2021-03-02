近年在台灣，打正旗號由香港人開設的茶餐廳、點心店越來越多，但經營起來並不容易，流動率很高。移民多年的Ricky開設的點心店，在出名老店多的台南站穩陣腳，最高紀錄開店36分鐘就售罄，成為台南的人氣早餐店。

棄高薪厚職 來台實現咖啡夢

Ricky早於90年代尾已來台灣升學，入讀台大法律系，但畢業後有感興趣不大，決意到澳洲修讀酒店管理，又輾轉在台北、香港、澳門從事半導體工程師、工程管理等；在大眾眼中可說是高薪厚職一族。但最終因為熱愛咖啡，決意回到台灣開設咖啡店和點心店。

當時台灣的咖啡店風氣盛行，台南亦以老屋翻新成為旅遊熱點。Ricky同時看中台南不似北部常下雨，天氣較熱和乾燥，份外適合炒咖啡豆，便決心在此落腳。

人氣點心即點即做 極限量保質素

他開設咖啡店後，再於2018年開設點心店「寓點」，請來香港點心師傅學習傳統的點心製作。他看準台南的其他港式點心只做午、晚市，台南人又很着重早餐，愛吃牛肉湯、鹹粥等，就決心主攻早市；同時只供應五款套餐，像腸粉、雞球大包等，再配搭蝦餃等點心。點心店一星期只開四天，早上七點開業，清晨六點半已有人排隊，高峯36分鐘就售罄。

以賺到盡的港式營商心態來說，Ricky大可大批來貨，增加座位、食物供應量和延長營業時間。但他表示小店人手不足，拍檔須清晨到街市入貨、到店內準備第一輪的點心，下午休店後亦要準備第二日的食材，絕非一般人以為那麼悠閒；加上堅持即點即包，以確保客人吃到最新鮮的出品，絕不為賺錢而降低標準。

港式冰室 精品咖啡搭手沖奶茶

Ricky平日早上打理點心店，下午又要到咖啡店「榮寓冰室」坐鎮。其咖啡店以港式懷舊設計，亦宣揚正宗的老香港飲食文化。一杯手沖咖啡、即叫即沖的熱奶茶，細滑濃厚，比不少香港茶餐廳更有風味，成為本地人和移居當地的香港人喜歡的咖啡店。

近年有不少港人移居台灣，在生活較悠閒的台南落腳。作為早期移居台南的港人，Ricky亦常和他們接觸。他指餐飲業是多數港人來台發展的事業，但他表示若從未從事過餐飲業的人，要三思自己的能力，是否可維持食物質素；同時，要有心理準備開業初期，資金和人手有限下，由樓面、廚房、甚至洗廁所都要一腳踢。

心繫香港 繼續和你撐

雖然Ricky已移居台南多年，但仍關心香港，現時的香港越變陌生，令他感到心痛。2019年社會運動時，他會在店內播放香港新聞，讓台灣人了解不同角度的報道，亦在店內設連儂牆，及在舖內派發《蘋果日報》等。當地政府怕具立場的港人店舖受針對，亦特意加強警力巡邏。

他指台灣的生活品質較佳，居住空間較大外，以前在香港會覺得不想工作，但在台南每日起床都會積極面對，重新找回生活。

寓點

時間：星期三至六上午7時至下午2時

地址：台灣台南市東區東興路91號

榮寓冰室

時間：星期一至日下午12時30分至6時30分

地址：台灣台南市東區榮譽街84巷55號701

撰文：孖田

攝影：林鼎綸、Lily Wong

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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