BNO Visa可正式在網上申請，2月23日起亦可透過手機程式申請。上回與大家分享過英國小學的入學制度，今篇則分享中學制度。以伯明翰市作例子，2020年官方公佈人口達260萬，有70多所官立中學。

英國官立及私立學校之別

在伯明翰市，本地一個無人不知的辦學團體 — 愛德華國王六世基金會，它們擁有6所文法中學、3所官立學校和2所私立學校。與官立學校相比，私立學校最主要的分別是師生比例較少，通常為1:8-15不等，亦相對看重學校成績和背景。校舍設施比較全面，學校資源亦較豐富。校方會收取學費或寄宿費，但就不需要計算住宅距離。

在伯明翰市，小六學生可於10月底前報考最多6所中學包括文法中學(Grammar School)，學生另須向文法中學報考俗稱「11+」的入學考試，主要考核範圍有：英文、數學、語言和非語言推理等。它們主要收取入學考試成績最好的一批學生(大約最佳的10%)，不過校方有最終的決定權。根據官方數據顯示，每年大約平均超過1000多名學生報考每間文法中學，它們分別給予120-180個不等的中一學位。

文法中學競爭激烈，家長可選擇其他接近的官立中學，情況與小學一樣(我在小學篇曾分享俗稱「直徑校網計算方法 School Catchment」，市政府網站亦有相關資訊)。一般來說，若住所距離學校位置數百米至千米內，入讀機會就較大，這個計算方法是從學校位置作準。初中(Year 7-9)插班方法與我較早前分享的小學篇分別不大。

英國中學的三大階段

其實英國中學分3個階段：初中(Year 7-9)、中等教育普通證書(GCSE, Year 10-11) 和普通教育高級程度證書* (A-Level, Year 12-13)。初中階段因數年前倡議敎育改革，語言、STEM 和電腦Coding等課程內容會有改變。

*中等教育普通證書 General Certificate of Secondary Education (GCSE)即是以往的中學會考公開試，學生一般需要報考8科至12科不等。

**普通教育高級程度證書The General Certificate of Education Advanced Level(A-Level) 即是以往的高級中七會考公開試，學生一般須報考3-4科不等。英國容許學生不報考英國語文 (與香港直資或私立中學提供International A-Level 課程安排不同)，即理科生可報考物理、生物和化學；商科生可報考會計、商業學和經濟，因英國大學學士課程收生要求一般只是中七高考最佳3科。

下一篇文章分享英國中學公開試考試制度！

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潘樂鳴博士

殷傑顧問公司首席顧問、「移民升學Zone」版主喜歡同朋友、家長、學生們分享海外移民、海外升學、海外交流和事業規劃的重要考慮和注意事項。

資料來源：英國政府網站；英國教育和考試網站；倫敦市政府網站；雷丁市政府網站；伯明翰市政府網站；英國教育部網站；英國私立學校協會網站；Kings Edward VI Foundation website。

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