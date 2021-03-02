繼數月前接連發生多宗全城關注的偷貓案後，近日新界大埔懷疑發生盜狗案！太和泰國寺的「護寺神犬」Pepsi早前神秘失蹤，令寺院大師及義工團心急如焚，擔心Pepsi會遇上不測。所以義工團懇請大眾幫忙留意，提供線索，望早日尋回Pepsi。

太和泰國寺位於太和半春園村，三年多前，有善信把只有數個月大的Pepsi送到寺院，讓大師收養照顧。當時還有另一隻幼犬跟Pepsi一起來，但養了兩、三個月左右，Pepsi的哥哥就被偷走，遺下了Pepsi。而Pepsi則由那時開始，有童年陰影，變得害怕人類，只信任大師及幾位常見的義工善信。

怎料三年過去，懷疑偷狗事件再度發生。據寺院義工亞標憶述，最後一次看到Pepsi是年三十晚（2月11日）。當日師父們外出，義工中午時還看到Pepsi在寺內，但下山時卻不見了，只記得其間有聽到過附近寺院傳出狗吠聲。義工指太和泰國寺經常有不明人士趁大師外出化緣時闖入，亞標相信以Pepsi怕人的個性，絕對不會主動跟人走，一定是給人偷走，所以非常擔心。現時義工只期盼能早日尋回Pepsi，或希望Pepsi只是被別人收養，不敢想像更壞的情況。

義工團為了尋回Pepsi，已多次在後山找尋，亦到大埔太和街找過。有次有人通知看到Pepsi在汀角路附近出現，他們亦立刻到現場察看，可惜後來發現不是牠。Pepsi是母犬，走失的時候沒有穿戴任何東西，特徵是頸下有兩條白色紋理，有植入晶片。義工團懇請大眾幫幫眼，如發現Pepsi蹤影，可以聯繫太和泰國寺 （電話：6688 9579或6688 5123）。

記者：李珮禎

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