生死有命，萬般帶不走，但其實不幸離世後的血肉之軀依然可以貢獻社會，以另一種形式延續生命。港大醫學院選定每年的3月3日為「港大遺體捐贈日」，以宣揚「遺體捐贈計劃」，以及紀念「大體老師」的無私奉獻。

孕育醫科生解剖實習

港大醫學院於1970年代開始接受遺體捐贈，作醫學教育和研究用途，所以遺體捐贈者被尊稱為「大體老師」。遺體會送予醫學院作解剖及醫學教育之用，同時亦會用於醫學研究，例如發展新的外科技術以應付現有技術未能處理的疾病，以及助醫生持續改良外科技術，以便在病人身上可以更有效和安全地進行手術。

以身體教學的大體老師，是醫科生在訓練過程中接觸的首位「病人」，讓他們可以透過解剖從中了解人體構造，由皮膚開始，再看肌肉、血管、神經線以及內臟等，認識人體器官及神經線位置。即使現代科技進步，電腦可模擬人體結構，外國亦曾有大學以電腦模擬解剖教學，但依然無法取代其讓學生親手解剖的功能。

按照傳統，一年級醫科生開始解剖實習之前，大學會舉行一個莊重和嚴肅的儀式，向慷慨捐贈遺體的人士致敬。而每次解剖前，學生都會靜默一分鐘，以示對遺體的尊重。在完成解剖課後，亦會撰寫感謝卡給捐贈者的家人，表達對捐贈者的感激，也是對親屬的尊重，是解剖台以外的生命教育課。

每年需約160位大體老師 曾截肢及接受手術亦可

18歲以上人士即可登記其捐贈遺體意願，遺體會作解剖教學及研究用途1至4年。除了香港大學外，香港中文大學醫學院亦有舉辨遺體捐贈計劃，兩間大學每年分別需要約80位「大體老師」作教學用途。過去捐贈風氣未普及，主要以無人認領的遺體作解剖教學，但醫學院近年加強推動遺體捐贈，鼓勵有意捐贈遺體的市民成為「大體老師」。

曾截肢及接受手術的遺體亦可成為「大體老師」，若死者同時願意捐贈器官，遺愛人間，醫生會先將肝、腎、眼角膜等移植予有需要病人，然後替遺體抽血及浸泡在甲醛溶液中作防腐處理。不過非自然死亡、患SARS和愛滋病等高風險傳染病、曾接受法醫病理解剖、過胖或體重超過100公斤、有未癒合大傷口、皮膚嚴重潰爛及肢體嚴重屈曲變形的遺體，則不接受捐贈。

登記無法律效力 家人有最終決定權

現行法例訂明遺體處理為直系親屬擁有，因此登記遺體捐贈計劃其實並沒有法律效力，在登記者身亡後，要由家人主動知會醫護人員死者的捐贈遺體意願，才會通知相關大學醫學院進行遺體捐贈。過去曾有遺體於臨送往醫學院一刻，遭親友反對，以致未能成為「大體老師」。

親屬失去至親難免會有不捨，加上受「身體髮膚，受之父母」的觀念影響，華人社會普遍對捐出遺體或器官的接受程度不高。所以如有捐出遺體的意願，登記前記緊要跟近親交代及商量捐贈遺體的意願。

市民如有興趣了解關於兩間大學的「遺體捐贈計劃」資料，可瀏覽下列網址：

https://www.med.hku.hk/bdp （香港大學—大體老師遺體捐贈計劃）

http://www.sbs.cuhk.edu.hk/bd/ （香港中文大學—無言老師遺體捐贈計劃）

撰文：鄭詩詠

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