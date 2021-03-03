踏入3月，春暖花開，正值賞花好時節。以下整合香港春夏季常見開花樹木品種，看看在街頭能否捕捉百花綻放一刻。

1. 鐘花櫻桃（櫻花）

鐘花櫻桃是本港常見櫻花種類，屬薔薇科。

花期：1月至3月

建議觀賞地點：香港單車館公園、香港動植物公園、獅子山公園

2. 紅花風鈴木

紅花風鈴木普遍見於香港花園或花甫，屬紫葳科。

花期：3月至4月

建議觀賞地點：粉嶺火車站遊樂場、南昌公園

3. 黃鐘木（黃花風鈴木）

黃花風鈴木花期大約2星期，特色是有花時無葉，屬紫葳科。

花期：3月至4月

建議觀賞地點：香港仔海濱公園、彩霞道休憩處、啓德郵輪碼頭公園、九龍灣公園、南昌公園、北區公園、上水花園第4號、天柏路公園、唐明街公園、將軍澳海濱長廊、屯門公園

4. 木棉

木棉，又稱英雄樹，廣泛分佈於溫帶及熱帶地區，屬錦葵科。

花期：3月至4月

建議觀賞地點：鯉魚門公園、龍翔道公園、大坑東遊樂場、香港公園

5. 火焰樹

火焰樹是香港常見的常綠喬木，屬紫葳科。

花期：1月至5月

建議觀賞地點：鴨脷洲海濱長廊、文東路公園、維多利亞公園

6. 二喬木蘭

二喬木蘭是由玉蘭及紫玉蘭自然雜交而成品種，屬木蘭科。

花期：2月至3月

建議觀賞地點：歌和老街公園、洪聖街休憩花園、沙田公園

7. 紅花荷

紅花荷，又稱「吊鐘王」，屬本土原生植物，屬金縷梅科。

花期：2月至4月

建議觀賞地點：香港動植物公園、樂羣街公園、落馬洲花園、龍翔道公園、北區公園

8. 宮粉羊蹄甲

宮粉羊蹄甲，與洋紫荊相類似，顏色偏粉，並非全朵紫色，屬蘇木科或豆科。

花期：2月至3月

建議觀賞地點：櫻桃街公園、啟德郵輪碼頭公園、沙田公園

9. 白花洋紫荊

白花洋紫荊，即宮粉羊蹄甲的變種，顏色由粉變白，屬蘇木科或豆科。

花期：2月至3月

建議觀賞地點：偉業街、常怡道休憩處

10. 象牙花

象牙花，又稱雞公花，在香港通常不結果，是常見樹木之一，屬蝶型花科或豆科。

花期：2月至3月

建議觀賞地點：嘉道理農場、櫻桃街公園、藍田公園

記者：李煥芝、石嘉盈

編輯：鄒仲安

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