每個人心中都有一碗咖喱飯，可能只是一碗賣相普通的黃色醬汁加白飯，但它的美味程度，足以令你對它不離不棄。「好睇唔好食關注組」收到線報，屯門某間小店的咖喱飯其貌不揚，但十分特別，街坊們吃過都讚口不絕，我們馬上前往一探究竟。

小店的咖喱和飯分開兩個碗上菜，偏深色的咖喱表面浮着一層辣油，跟一般的南亞咖喱分別不大，咖喱裏頭有牛腩和薯仔，香氣撲鼻。正當撈起咖喱汁準備拍照之際，就會發現咖喱的特別之處，原來咖喱汁混合了大量半融化狀態的蔬菜粒，令咖喱汁更加濃稠，吃下去口感更豐富有層次，每一口都是香料的味道，辛辣味突出。

「咖喱喱無分正宗與否，又或者對錯與否，每人都有自己的一套煮法。在印度有100個媽媽，就有100種咖喱，每個媽媽做咖喱都有獨門心得，放多少香料，還有不同辣度。」原來老闆的獨門咖喱是在誤打誤撞的情況下摸索出來，當時他在外國做廚師，經常要頂替缺席的印度同事去煮咖喱，久而久之就煮出了一手香濃的南亞咖喱。老闆在咖喱加入切成粒狀的薯仔、洋蔥、蘿蔔、白蘿蔔、芹菜，而且不放麵粉，全靠薯仔蓉令咖喱變得濃稠。為了追求原味，他會把薯仔連皮一起煮咖喱，而且連皮的薯仔也沒那麼容易散開。

老闆Dickson在飲食業打滾了幾十年，年輕時到去過土耳其、意大利、馬來西亞等地做西廚，先後在希爾頓酒店擔任總廚，在漢莎航空做過9年的飛機餐，又跟拍檔在北京開過好幾間茶餐廳以及多國菜。近年回港，就開始自己經營小本生意，對比之前工作的餐廳，現在小店的環境和規模都更小，但經驗老到的他對於食物出品和經營模式都有自己的一套見解。他說：「這裏賣豬扒飯、咖喱，還有葱油雞已經足夠。如果做得太複雜，太多其他出品，反而會分心。」

他在北京開過多間餐廳，有港式茶餐廳、牛腩粉麵和燒臘店，又有意大利餐廳、馬拉餐廳，也有日本料理和日式放題，但他覺得那都只是過眼雲煙，守業三年左右就發現經營十分困難。反而回港後，簡單地在住宅區做回頭客生意，做好一碗麵，或者做好一塊豬扒，基本上已經不愁生意。

店內出名的不止咖喱，受訪的幾位街坊都不約而同推薦了炸豬扒，即炸即食，非常脆口，還可以配香噴噴的蔥油撈麵。豬扒的份量更是驚人，一碗有兩大塊豬扒，性價比極高。馬來西亞風味的肉骨茶，偏重藥材味，可以任配一系列的自家製特飲，有黑糖燕麥、檸檬蜂蜜、山渣丁香茶、雞骨草等等，款式特別又健康。

當遇到咖喱這種醬汁類食物，就會苦惱究竟如何拍照才好看？我們請來外援幫忙改造。食物造型師Gloria建議在咖喱上加多點色彩，如甜椒、紅椒之類，最後加少許芫荽，就能為食物整體升級，更具色香味。

老闆做西廚時最着重精緻的擺盤，又怎會不知道相機先吃的重要性。但他坦言像這類平民食物，若然太造作，反而有點浪費時間。這區一到午飯時間的人流很多，十分趕急，街坊們餓着肚子過來吃飯買外賣，只希望你動作快點，不會太講究外表。

黃廚味道

屯門良德街9號盈豐園商場1樓B21號舖

記者：黎婉婷

編輯：鄒仲安

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