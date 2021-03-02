今日，我們要介紹的是新世代、編號W223的平治S-Class。每一代S-Class都充當一個走前10年的預言家，只因從它身上，總會發現一些我們前所未見的新科技，這科技往往要在10年後，才慢慢下放到平民老百姓的普通私家車上。平治總喜歡在每一代的S-Class來個大革新，眼前的新車也不例外，以車頭外形為例，新車頭燈變得更為修長，鬼面罩就變得更大、更有氣派。新車的車側就將腰線和門把手撫平了，變得更簡約修長。車尾則用上類似CLS的尾燈，當然車牌位置就是維持在傳統位置。新車可說是秉承了新一代平治的設計語言。有別於以往S-Class總令人拍案叫絕，上述設計元素，大部份已經出現在新世代A-Class、CLS和E-Class等車系身上，論驚喜程度的確沒有以前般誇張。

實體鍵減少 預測乘客需求

若外觀不能滿足閣下，那麼新款S-Class的內櫳必定令你滿意。新車內櫳可說是跟上一代「一刀兩斷」，完全沒有舊款的影子。整個車廂都被12.8吋縱置屏幕，以及12.3吋電子錶板主宰，內櫳其實沒有很多實體按鍵。新車擁有超強科技感，不得不承認車廠在高科技跟典雅設計之間，取得很好的平衡點。值得一提的是新一代S-Class推出了全球首創的裸眼3D電子錶板，成功讓大家早已看膩的電子錶板注入傳統指針錶板才有的層次感。試S-Class，怎能不說其乘座感？新車一如以往，均擁有極佳的舒適性，後座腳位當然非常充足，再加上既柔軟又有承托力，加上擁有多段調校的電動後座，讓人一試難忘。

S-Class向來標榜高科技，所以平治自然將最新最強的科技都一一投放進新車中，例如是第二代的MBUX智能語音操作系統，新系統不但將原有的語音功能加強，並新增一個名為Interior Assistant的功能，可以使用控制面板中的攝像鏡頭及學習演算法，識別及預測乘客的願望及意圖。除此之外，平治亦將AR導航延伸至抬頭顯示器（Head Up Display），導航資訊會呈現於駕駛者眼前的實景當中，不過今次試駕的S 500示範車則未有選裝這項嶄新科技。

氣壓避震 懸浮路面行車感

除了單純的高科技，S-Class多年來的賣點當然是乘坐質感吧，而當記者抱着這種期望去試駕新S-Class的時候，新車的氣壓避震依然能夠保持上代那種懸浮在路面的行駛質感，但與此同時新車亦比上代加強了駕駛感，因此全線S-Class現在也標準配備4 MATIC四驅系統，即使高速過彎也能將循迹力和車身傾側情況輕鬆應對，光是這種過彎表現讓記者覺得享受S-Class不再只是後排乘客的專利。

動力方面，不論是150萬元起跳的S450或200萬元起跳的S 500均採用同一副編號M256的3公升Twin Turbo直六引擎再配以EQ Boost Mild Hybrid技術，最大馬力分別為367匹以及435匹，而S500的520Nm峯值扭力則比S450稍高20Nm。雖然駕駛的時候，S500的引擎表現明顯比S450更加雄渾有勁，但這種差別其實只是透過電腦程式編寫出來而非硬件上有實質分別，因此個人覺得若論性能，S500好像不夠突出。但S500煞食之處，是它比S450擁有更多標準配置，豪華設備更加齊全，而S450則是價格相宜之選，對於單純想擁有S-Class的買家會更加適合。

在試駕新S-Class之前，記者也不期然在反思像S-Class這種老闆級豪華房車是否慢慢被空間更大、價格更便宜的豐田Alphard、凌志LM350慢慢取代，但試駕過新S-Class過後，實在也不難理解S-Class這種老闆車的生存之道。事關無論是與同級對手或是豪華七人車相比，S-Class的創新科技、行駛質感和豪華氣派依然是無車能及的。

Mercedes Benz S500 4MATIC

引擎：2,999cc直六Twin Turbo

馬力：435hp/5,500-6,100rpm

扭力：520Nm/1,800-5,800rpm

傳動：9前速自動波箱，四驅

售價：$1,998,000起

查詢： 仁孚行

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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