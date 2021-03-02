由於疫情關係，早前舉辦的【愛寵毛髮寶石飾物工作坊】被迫取消，令各位寵主大感失望。臨近白色情人節，《動物蘋台》再次推出【愛寵毛髮寶石飾物工作坊】動物蘋台FAN享會，讓大家一同親手製作你和主子專屬的情人節禮物！你有想過原來替寵物梳毛留下來的毛團，或依附在你衣服上的毛髮，其實亦能成為飾物的材料？就讓我們將這些微小的存在一一儲起，打造成一顆屬於你和牠的寶石，體驗當中的過程及一同在疫下歡度白色情人節。

《動物蘋台》即將舉辦的【愛寵毛髮寶石飾物工作坊】動物蘋台FAN享會，請來本地寵物寶石飾物品牌an ordinary project創辦人陳愷寧（Shanade），跟大家一起製作寵物毛髮飾品。2.5小時的工作坊，從寶石製作模具的簡介，到跟你一起挑選你家毛孩的毛髮，再加入滴膠及其他材料，打磨成精緻的寶石。寶石配上925純銀電鍍18K白金或玫瑰金頸鏈或手鏈，化身成獨一無二的飾物，讓你一整天都能「戴」着寵物周圍去。機會難得，主人還不馬上報名！請留意，只限壹會員報名參加。

【愛寵毛髮寶石飾物工作坊】動物蘋台FAN享會

查詢詳情可在辦公時間內（星期一至五 上午10時至晚上6時；星期六、星期日及公眾假期休息；非服務時間的查詢將於翌日回覆）致電 2990-7469 ，或電郵至 events@nextdigital.com.hk 。

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記者：李珮禎

採訪：何頌恩

攝影：許先煜

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