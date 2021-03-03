我自細就是史諾比迷，細細個從圖書館借《花生漫畫》來閱讀，後來去外國讀書，每天在學校看英文報紙，一定會看史諾比的四格漫畫。每逢過時過節電視必定重播的《A Charlie Brown Christmas》和《It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown》也看過無數次，差不多隔年就會看一次。有一年去三藩市公幹，特登駕兩個小時車北上，到位於聖羅莎的史諾比博物館朝聖，參觀史諾比作者Charles Schulz生前的工作室，他自資興建來看小朋友溜冰取漫畫靈感的史諾比溜冰場，當然還有全球最大的史諾比精品店。

史諾比迷望穿秋水

史諾比的舊版卡通，套套都是經典，讓人百看不厭，是陪伴很多人成長的童年回憶。不過2015年的《史諾比：花生漫畫大電影》有點叫人失望，大慨是對3D立體動畫水土不服，始終要手繪卡通才夠原汁原味。不知是否3D動畫版出師失利，接下來幾年史諾比完全沒有新作。直到串流大戰爆發，財雄勢大的Apple TV+重金禮聘，奪得所有史諾比卡通的獨家播映權。先在2019年與美國太空總署合作，開拍半教育電視性質的《史諾比上太空》。然後一眾史諾比迷望穿秋水，終於等到新作《史諾比開騷》（The Snoopy Show ）。二月頭上架，第一季只有短短六集，每集分為三個七分鐘長的單元小故事，好看是非常好看，可惜太少不夠喉。

史諾比做主角

很多史諾比迷常常忘記，其實《花生漫畫》的主角是Charlie Brown，史諾比只是他養的小獵犬（Beagle）。《史諾比開騷》有別於過往的《花生漫畫》卡通，今次開宗名義由史諾比擔當主角，黃色小鳥胡士托（Woodstock）更異常搶鏡，《花生漫畫》一眾小朋友的戲份相對較少，一次過滿足史諾比迷想看更多史諾比的願望。

輕鬆搞笑又發人深省

熟讀《花生漫畫》的朋友，對每個單元的故事都不會感到陌生，內容雖然是全新創作，但原著漫畫的精神萬變不離其中，輕鬆有趣充滿童真之餘，偶然有發人深省的人生哲理，令觀眾不禁莞爾的會心一笑。史諾比一貫地充滿幻想創意無限，飛天狗屋大戰紅伯爵是必然的鐵膽橋段，送午餐去學校給Sally穿過遊樂場的沙池幻想成橫越大沙漠，戴個金魚缸係頭扮太空人都非常搞笑。

最好看的兩個單元

大作家史諾比每次寫小說，都一定用「那個風雨交加的晚上」開場，今次又是一個異想天開的新故事，扮特務飛去巴黎送機密情報。當然又怎可能缺少《花生漫畫》最廣為人識，萬聖節和冬日玩雪的故事呢。其中史諾比萬聖節tricks no treats（玩食字gag，tricks一字兩解，可以解作整蠱人和變魔術），史諾比令書蟲Marcie拋開書本享受下雪天溜冰的樂趣，是這一季中最好看的兩個單元。

胡士托戲份大增愛上羽毛球

第一集講述史諾比與Charlie Brown的相遇經過，稀奇古怪各說一詞，於是又多了一個新版本。史諾比與胡士托的相遇經過大慨算是隻超級彩蛋，印象中漫畫中從來沒有提及，原本只是過路人的黃色小鳥，戲份逐漸增多升級為常駐角色，今回應該是初次把牠們相遇的故事寫出來。胡士托一向在《花生漫畫》中戲份不多，主要是充當史諾比幻想中的助手，今次史諾比和胡士托有不少對手戲。史諾比不小心整爛了胡士托個雀巢，為贖罪叫胡士托來狗屋同居，正所謂相見好同住難。史諾比忘記了胡士托的生日，忘羊補牢氹翻胡士托開心，又搞出一個大頭彿。整季中最另類奇怪的故事，是胡士托愛上了一個羽毛球，有點與傳統的《花生漫畫》格格不入。

看完《史諾比開騷》第一季，我只有一個問題，幾時有第二季睇呀？

撰文：陳馬

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