移民潮引發的插班音樂椅效應於去年展開，過往學位難求的名牌學校如拔萃女小學、保良局蔡繼有學校去年罕有地出現退學潮，而預計退學潮會延續自今年。升學顧問梁永樂表示，小二至小四是插班的熱門班級，如家長希望為子女轉讀更合適的學校，不妨「大膽啲、進取啲去試」。

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無論移民或普通轉校其實都會產生音樂椅效應，梁永樂解釋﹕「試想想有學生由國際學校退學，可能會由直資學生補上，直資學校可能又會由資助學校學生補上。以直資學校為例，每名學生每年也可以獲得政府的津貼，所以大部份的學校都會想收滿，有人走了便會招收插班生。」

入讀名校不等於增加升讀Band 1 中學機會

想替子女轉校的家長大致可以分為兩類，一是成績非常出眾，想替子女尋找程度較深、名氣較大的學校；另一類則想替子女尋找更有愛心的學校，讓子女有更全面的支援及發展。不過，梁永樂建議家長宜想深一層了解轉校對子女成績及心理上的影響，「以原校成績優異的學生為例，由原校轉至程度更高的學校，學生由 “小池大魚”變成 “大池小魚”，無論家長或學生也要有心理準備。另外，亦要留意學校Banding 的影響，原校考第一的成績或許能夠穩奪 Band 1 的位置，但去到名校排名相對較低的話，會否有機會跌至Band 2呢？」因此，僅記考入名校不等於增加入讀Band 1 中學的機會。

若因為在原校適應不了，家長便可考慮較有愛心的學校，而有愛心的學校不等於學校成績較差。梁建議家長應在報讀前先多與子女溝通，了解子女對轉校的看法，然後再向子女講解轉校的利弊。

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講座筆記會於講座後分享給參加者

日期﹕2021年3月19日(星期五)

時間﹕7pm- 8pm

收費﹕早鳥優惠 $250 (3月17日或之前報名) / 原價 $380

講者﹕升學顧問 - 梁永樂

梁永樂擁有十多年教育版記者經驗，日夜在教育、學校、家長之間打滾，見盡很多學校的千奇百怪現象，現為兩個孩子的爸爸，並在多份報章專欄以「八爪魚爸爸」身份，分享對教育、學校、親子的看法。

截止報名日期﹕2021年3月19日中午12時正

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