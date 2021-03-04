飼養貓狗的人，難免試過被牠們抓傷或咬傷，有部份主人或會因為傷口細而未有加以護理，但其實細小的傷口有機會暗藏染病危機。日前蔡少芬在內地錄製節目時就被狗隻咬傷，立即到醫院求醫並注射了瘋狗症疫苗，幸好目前已無大礙。

健康貓狗唾液都會帶菌

傳染病專科醫生曾祈殷醫生表示，被狗隻咬傷可能會受感染，常見病菌包括犬咬二氧化碳嗜纖維菌、敗血性巴斯德拉菌、破傷風芽胞菌、金黃葡萄球菌、鏈球菌等。除了被咬傷的傷口會受感染，病菌亦有機會進入血液，造成敗血病，引起全身性發炎反應，令人發燒、心跳呼吸加速，甚至會休克或死亡。

不要以為只有受感染生病的貓狗才會帶菌，其實健康的貓狗唾液中亦可能含有一種名為「犬咬二氧化碳嗜纖維菌」的細菌病原體，至少四分之一的狗和許多貓隻都帶有這種細菌。如人類受到感染，死亡率高達26%。哈佛大學口腔醫學教授Floyd Dewhirst曾進行一項研究，發現狗隻口腔內的細菌種量數目即使與人類相約，但由於細菌生態系統不同，兩者大約只有15%屬相同細菌，因此人類的免疫系統與原生細菌可能無法抑制許多狗隻口腔的細菌，因而對人類造成威脅。

全球每年超過5萬人死於瘋狗症

瘋狗症正確名為狂犬病，是由狂犬過濾性病毒引起的中樞神經系統傳染病。瘋狗症我們不時會聽到，但據愛護動物協會的資料顯示，原來香港已有超過30年沒有出現瘋狗症個案，不過全球每年仍有超過55,000人死於瘋狗症，而中國每年就有超過500人因此症而死亡。瘋狗症是死亡率高的致命疾病，一旦出現症狀便無法治療。

雖然貓和狗都有機會帶有狂犬過濾性病毒，但在人類的致命個案中，有99%源自狗隻，在國外地區，野生動物尤其是蝙蝠、臭鼬、浣熊、狐狸等動物也可以傳播此疾病。目前，香港雖然早已規定狗主必須要每三年替貓狗領取牌照，並接種瘋狗症疫苗，可有效減少傳播及感染風險，但難以防止因走私入境，或街上的流浪動物所帶來的傳播風險。

如動物不幸染上瘋狗症，病菌會入侵牠們的腦部，繼而令動物行為錯亂或發狂，甚至攻擊人類。由於瘋狗症是人畜共患的疾病，人類當被受感染動物咬傷或抓傷後，就會透過傷口傳染到人的身體。初期症狀包括感冒、頭痛和發燒等，持續數日後會出現劇烈痛楚、不能控制的興奮感、憂鬱和恐水症。嚴重會陷入昏迷，然後死亡。

破傷風疫苗可保護10年

此外，被動物咬傷亦可能會感染破傷風。破傷風是一種嚴重及可致命的的疾病，由破傷風芽胞菌所引致，常見於泥土、沙塵或糞便，被生銹尖銳物割傷或傷口接觸受汙染土壤就可能感染破傷風，被動物咬傷的傷口亦較一般傷口更容易受感染。

破傷風菌並不會人傳人，在感染後會產生毒素破壞人體神經系統，令上、下顎和頸部因肌肉攣縮而感到疼痛，如果影響到幫助呼吸的肌肉組織，可導致咽喉阻塞與急性呼吸衰竭，令患者迅速死亡。

當被動物咬傷時，應以清水及肥皂清洗傷口，並盡速前往附近的急症室接受治療。不過曾祈殷醫生補充，本地家養狗隻咬傷後而感染瘋狗症的機會很低，一般正確的傷口處理，接種破傷風疫苗及服用醫生處方的抗生素便足夠。在完成疫苗接種後，可有效預防破傷風最少10 年。如果被咬傷而傷口深，而且上一次打破傷風疫苗已相隔超過10年，一般會建議注射破傷風免疫球蛋白，可以迅速中和破傷風毒素，減少毒素影響。

撰文：鄭詩詠

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