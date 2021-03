相信大部份人都聞「脂」色變,體內積存脂肪,對大部份人來說都不是好消息,脂肪能引發如心血管、糖尿病等一大堆毛病。科學家一直都在探索脂肪細胞是怎樣以及在哪裏產生,而近日美國德克薩斯大學西南醫學中心,就發表了兩份關於脂肪細胞生成過程的硏究,其中更帶出了脂肪如積存在皮下位置,較積存在內臟位置來得健康,而且將來有機會用不同的方式去避免脂肪細胞的生成。

內臟脂肪(visceral fat)和皮下脂肪(subcutaneous fat )的分別在於其積存位置,皮下脂肪積存在手臂、大腿、臀部等基本上可用手抓得起的位置,內臟脂肪則環繞在腹腔和腸胃周圍。近年越來越多硏究指出,雖然同樣也是脂肪,但內臟脂肪對身體健康害處更多。內臟脂肪實際上會分泌更多激素及三酸甘油酯(triglycerides),增加患二型糖尿病的風險。

美國德克薩斯大學西南醫學中心糖尿病硏究中心主席Philipp Scherer博士亦指,如果脂肪可妥善儲存在皮下,而不是在內臟,相對來說會較為健康。

他表示當人體脂肪細胞過多,脂肪便會轉移至肝臟,導致脂肪肝;若轉移至胰腺便會引起糖尿;如脂肪轉移至心臟,則易引起心血管毛病。因此量度體重指標(BMI)去衡量肥胖程度之外,量度腰圍亦十分重要,因腰圍可反映腹部脂肪積存程度,可用來評估內臟脂肪有否超標。以亞洲成年男士來說,腰圍超過90厘米以上便屬中央肥胖,成年女士的腰圍則超過80厘米或以上便有內臟脂肪超標之危機。

負責硏究的Philipp Scherer博士說︰「如將更多的脂肪擠到現存的脂肪細胞內,這會令細胞膨脹起來,導致發炎,最終演化成糖尿病的問題。身體又或者會製造新的脂肪細胞去減輕負擔。」

脂肪細胞如何生成

在Scherer博士撰寫的研究報告中,亦找出了脂肪細胞生成的機制。報告指出,線粒體(mitochondria)的活躍度會影響脂肪細胞生成。研究人員發現,只要成功控制前驅細胞粒線體外膜中的MitoNEET蛋白質,這種蛋白質會令線粒體功能出現障礙,令其生長減慢,從而令前驅細胞不能變成脂肪細胞及引起炎症反應。線粒體本身有調控細胞生長及周期的能力。

Scherer博士指硏究可以抑制前驅細胞變成脂肪細胞。「這種由前驅細胞演化成脂肪細胞的能力,對個人健康有着深遠影響,尤其在我們所有人都似乎很易發胖的環境中更顯重要。」Scherer博士說。

在未來,科學家會繼續硏究在藥理上如何控制脂肪細胞演化的過程,希望長遠可幫助人類解決因脂肪細胞過多而引起的身體問題。就目前情況而言,市民至少要明白皮下脂肪些「Bye Bye肉」雖然礙眼,但減去內臟脂肪更為重要。

奉行多吃蔬菜水果、進食多些膳食纖維、戒甜吃的飲食習慣都對減去內臟脂肪有作用。曾有瑞士的硏究指出,吸煙會令人體將體重重新配置在肚腩位置,各位吸煙人士,請戒煙吧。

資料來源︰

Mengle Shao et al. Pathologic HIF1α signaling drives adipose progenitor dysfunction in obesity. Cell Stem Cell. 3 Feb 2021 ;

Nolwenn Joffin et al. Mitochondrial metabolism is a key regulator of the fibro-inflammatory and adipogenic stromal subpopulations in white adipose tissue. Cell Stem Cell, 2021

撰文︰李飛

圖片來源: pxfuel

編輯:鄒仲安

