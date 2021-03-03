移民台灣經營Cafe或民宿，是不少香港人到台灣的夢想。港人夫婦Adolf和Kitty早於2016年已對香港的政治及經濟環境感到憂慮，適逢當時台灣收緊移民條件，二人即安排移民台灣，展開新生活。

做足功課 選擇開民宿及安居地

為了選擇合適的地區生活，二人先後到台中、高雄和台南旅居一段時間，了解當地的生活和營商環境。最終有感台南的人情味較濃厚，生活步調較輕鬆而在此落腳。

在香港分別從事飲食業的Adolf及從事市場部的Kitty，現時在遊客熱點的中西區經營兩間具合法牌照的民宿，並另設工作坊從事木工。他們指在台灣開設民宿，必須做足功課：由於台灣每個縣市對民宿的法規有異，須要因地制宜。初到台南時，就曾因民宿的建築物本身具僭建物，未附合民宿牌照申請資格而要結業。Adolf亦提醒，在找合適的地方開民宿前，須份外留意樓宇合約和圖則，避免因業權混亂而蒙受損失，隨時失去申請民宿牌照的資格。

平民價特色民宿 主攻本地及日本客

台南以老屋為吸引遊客的賣點之一，兩夫婦的民宿亦是以老屋作招徠。「民國58年花好月圓」正以1969年建成的老屋為賣點，全屋都保留了屋主的私人物品，由家具、書籍、身份證到書信都成為房間內的擺設，甚有風味。

另一間民宿同樣是老屋，二人和從事電影美術指導的拍檔包辦裝修，以貓為主題，可愛又具風格。兩間民宿都主攻平價，平均每晚1,200台幣（約334港元）起，份外受台灣本地人及外國遊客歡迎，回味兒時的回憶。他們指香港遊客一般不太習慣老屋須共用廁所，牆壁隔音比較弱，反而較少接待香港遊客。

曾開餐廳 為健康寧頂手享受生活

談到台南的生活，兩夫婦剛到台南時，本想從事老本行——經營餐廳為主。當時他們的餐廳走北歐健康路線，亦兼賣生酮餐單。二人須一早起床準備食肆，下午兼顧民宿，再回餐廳工作；有感體力吃不消及為健康帶來警號，最終毅然決定把餐廳頂手，寧願減少收入換來時間，專注打理民宿及做木工。

雖然受疫情影響，民宿的生意難免下滑，但平均來講，民宿每逢周末及長假期均客滿，平日入住率則大約5成以上，平均每間民宿一個月營利約台幣6至8萬（約16,700至22,290港元）。對於有意移民台灣經營民宿的港人，Kitty建議可先學水電維修和木工，可大大節省裝修費和維修費。

盼家人來台同住 重新生活

回望香港的情況，兩位雖早有預期，但畢竟感到可惜。Kitty更是梅艷芳的歌迷會成員，對香港的文化和廣東歌都情有獨鍾。他們現時在台南置業，落地生根，對於香港的未來不感樂觀，更打算安排家人早日來台同住，尋找新的出路。

撰文：孖田

攝影：林鼎綸、Lily Wong

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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