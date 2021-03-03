香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Agumon。

名字：Agumon

品種：唐狗

性別：雌性

年齡：3歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：487479

晶片編號：603 534 351

其他事項：每次看到Agumon樣子的時候，總覺得所有煩惱都會一掃而空，全因牠的樣子真的太有趣了！在初見面時，Agumon很有可能會因不熟悉的關係而與你保持距離，但由於Agumon是位超級愛吃的小女生，只要你有食物在手，牠就必定會向你走近。如果因Agumon呆呆的樣子而覺得牠笨，那你就大錯特錯了！事實上，牠是隻十分聰明的狗狗，已學懂了不同的「招式」，例如：坐下、手手、擊掌及拋接食物等等。而在狗繩牽引方面，狗隻訓練員亦表示Agumon已有明顯的進步，相信在不久的將來，牠必定能跟其他狗狗一樣，享受外出玩樂的樂趣。如果你對Agumon有興趣，快來領養中心探望牠吧！

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529

官方網站﹕https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年3月1日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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