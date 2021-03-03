Casio限量版G-SHOCK MR-G衝擊丸於上年年尾抵港，最近再有多款新錶推出，包括頂級的MR-G、潮物GMW-B5000以及女性導向的新系列。

新款MR-G玩藍金撞色

3款新MR-G繼續源用日本武士風設計，鈦金屬錶身非常硬朗，新錶以鈦金屬的灰色為主色，以日本的「勝色（勝利的顏色）」藍色為點綴色，加上金色或銅色襯托。其中MRG-B2000R-1A的錶殼有模擬鐵銹的質感，有幾分衝擊丸的感覺。

潮物GMW-B5000追加酒紅、玫瑰金

全金屬的GMW-B5000一直受潮人追捧，今年也追加了酒紅和玫瑰金配色，新款繼續使用全金屬錶框和錶帶設計。其中酒紅色特別之餘又不至於過分搶眼，是除銀色和黑色之外，記者個人最喜歡的配色。

女性專屬GM-S5600

為女性而設的GM-S5600也有黑白兩款新錶，採用經典的金屬方框設計，設計較一般簡潔，尺寸也較細，而錶帶則採用半透明樹脂材質。

金屬復刻指針錶AWM-500

AWM-500復刻了G-SHOCK首款指針錶，改用全金屬設計，新錶採用了指針和數碼雙重顯示。新錶沒有MR-G系列般複雜，走簡約風格，但上手感覺份量十足，不喜歡太浮誇的話，也是一個很不錯的選擇。

查詢：東方錶行

記者、攝影：梁志穎

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