黑白的E Ink屏幕（電子墨水屏）電子書閱讀器，由一般較低解像度的顯示，至近年的高解像度加觸控，黑白E Ink足足有10年，現在終於有全彩的E Ink屏幕了。彩色E INK電子閱讀器正式推出，不過暫時還未普及，在香港只能買到Readmoo MooInk C與Boox Poke 2 Color兩款閱讀器，而且幾乎都斷市了，我們就以這兩部機看雜誌、漫畫、寫真等實試一下其彩色顯示效果。

書本形的Readmoo MooInk C

今次實試的其中一部電子書閱讀器，有來自台灣Readmoo讀墨的6吋 MooInk C。它聲稱是首部繁體中文彩色閱讀器，其外形設計仿書本形狀，機背有雕花圖案，外觀設計非常有心思。採用6吋4,096色的E Ink屏幕，早前在台灣預訂800部，現在已斷市難以入手。

屏幕：6吋4,096色E Ink Kaleido

解像度：482 x 357

彩色顯示：100dpi

內置容量：32GB

處理器：四核1.8GHzRAM：2GB

電量：2,050mAh

重量：約195g

售價：6,999台幣（約1,950港元）

查詢：readmoo.com

纖薄輕巧的Boox Poke 2 Color

另一部彩色閱讀器是Boox的6吋Poke 2 Color，一貫Boox傳統以Android為作業系統，可以安裝及執行不同的閱讀App，例如Kindle、Readmoo看書、Kobo Books和Google Play Books等。Poke 2 Color同樣採用6吋4,096色的E Ink屏幕，體積比較纖薄輕巧，主要在俄羅斯出售，香港上月約有少量抵港。

屏幕：6吋4,096色E Ink Kaleido

解像度：1072 x 1448

彩色顯示：100dpi

內置容量：32GB

處理器：八核2.0GHzRAM：2GB

電量：1,500mAh

重量：約150g

售價：$2,998

查詢：boox.com.hk

電子閱讀器的原理與優點

首先講一講E INK電子閱讀器的優點，就是屏幕像看紙本書一般，不像平板電腦的LED屏幕會刺眼，減少了對眼睛的傷害。另外，因為E INK在轉換畫面才會用電，所以比較省電。彩色E INK屏幕的技術有好幾種，將會流行的有先進彩色電子紙ACeP（Advanced Color ePape）和印刷式彩色電子紙（Print Color ePaper）等，這次的兩部閱讀器都是採用Print Color ePaper技術製成的彩色電子紙模組E Ink Kaleido。

黑白E Ink屏幕的原理是透過電場控制微膠囊中的黑白電泳粒子，顯示文字和圖像。Print Color ePaper則是添加一層極薄的RGB彩色濾光片，透過反光和折射顯示色彩。目前彩色E Ink屏幕只有4,096色，顯示照片確實是不夠色彩。

彩色E INK實試睇雜誌、漫畫、寫真

由於Poke 2 Color是Android系統，所以利用它開啟Readmoo看書App，與MooInk C的Readmoo系統一同開啟相同的書籍作比較。同時開啟彩色雜誌，兩部機開啟及顯示的速度相若，轉換彩色頁面的速度也差不多，但當全版是彩色照片時，MooInk C明顯在轉頁時畫面閃爍較多。嘗試將書中照片放大，由於色彩不足，感覺很像油畫，以指尖移動畫面，會見到畫面不斷閃爍更新，更新率是比較慢，所以不推薦用來看彩色雜誌。

看彩色漫畫的話感覺較好，因為漫畫色彩不及照片色彩豐富，只是Poke 2 Color更新率比MooInk C明顯較慢，但整體觀看感是不俗的。其實只要調校Poke 2 Color的刷新速度，畫面就可轉換得更快更順，但畫面質素會稍為下降。不論Poke 2 Color或MooInk C，如果將漫畫放大和移位觀看，反應速度稍慢，亦會看到畫面移動的遺留殘像。

兩部彩色閱讀器都可調校光暗和對比度，看照片的話似乎對比度調低會比較清晰。看看寫真照片測試，當然也有點油畫效果，放大看可明顯地看到像印刷品一般的墨點，因為使用的是印刷式彩色電子紙技術，但暫時因為色彩不多和解像度不高，所以畫質像回到Pentium電腦的年代。

現在的彩色E INK電子閱讀器其實並不太實用，色彩與畫面質素都不夠好，尤其大家用慣了有極佳畫質的平板電腦，就會有更大對比。建議未來推出屏幕更大和畫質更好的彩色E INK電子閱讀器、看雜誌有更好體驗時，才再考慮購買吧。

記者：馬子聰

攝影：張志孟

編輯：鄒仲安

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