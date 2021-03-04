Microsoft在YouTube上發佈了介紹新技術Microsoft Mesh的影片，影片中用家可以和全息投影影像互動，示範的畫面勁過睇戲，可以像《Star Wars》般見到互聯網上其他與會者的全身人像，更可以一起將立體3D模型的汽車零件拿上手把玩，仿似《Iron Man》中Tony Stark製作戰甲時的情節。

Microsoft Mesh是使用混合實境技術（Mixed Reality, MR）的雲端服務，用家可以使用不同裝置進入連線混合實境空間，例如虛擬實景（Virtual Reality, VR）或擴充實景（Augmented Reality, AR）頭載裝置，甚至簡單用電腦或手提電話裝置已經可以參加。Microsoft Mesh會以Azure雲端平台為基礎運作，使用者能和共享內容的其他用家恍如身處在同一地方般進行互動。

影片有不同的示範，設計師和工程師開會時能夠和3D物理模型模組互動，會看到其他透過互聯網連接的與會者以等身大的虛擬化身參加，眾人就像在同一現場般互動。影片中可以直接用手操作投影模組，也有些片段是用到MR控制器和其他周邊工具，例如醫生能夠用Microsoft Mesh和戴上特殊裝置的病人診症。

影片中大部份內容都似乎太過未來，比較貼地的是遊戲示範。Microsoft找來遊戲開發商Niantic以《Pokémon Go》示範Microsoft Mesh和MR頭載裝置HoloLens 2的新技術。玩家載着HoloLens 2在街外遊玩《Pokémon Go》時，除了能和自己的小精靈互動，也能看到其他玩家的小精靈，甚至能和路過的玩家對決。簡單地總結，Microsoft Mesh的願景是隨時能連線和其他用家互動的AR技術，和已經失敗了的Google Lens只有自己看到Head Up Display資訊不同，且看能不能殺出新的血路了。

記者：司徒港燊

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