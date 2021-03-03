隨着近年越來越多人開始飼養寵物，亦同時更關注牠們的生活水平及質素，帶毛孩去美容幾乎已成為指定動作。而網上及坊間一直流傳各種寵物美容的醜聞，2020年發生的御犬舍虐狗案更轟動一時，引發全民關注。到底寵物美容是否如此黑暗呢？這次邀到有16年經驗的現任寵物美容師Maisy及曾任寵物美容店和上門美容的寵物美容師Calvin，一起大談寵物美容的秘聞。

如何入行當寵物美容師？

Maisy及Calvin表示當初入行的原因都是因為自己開始飼養狗狗，對寵物美容產生興趣。Maisy：「因為當時不知如何選擇寵物美容店，所以隨意選了住所樓下的店舖。當時好奇想了解美容過程，卻發現狗狗眼中只有恐懼及身體不斷顫抖，所以衍生一個想法，不如把心一橫自己學習。」二人入行經過均是先到寵物美容學校上課，再到寵物美容店當學徒，最後自立門戶成為寵物美容師。

學徒時親身目睹虐待經過

寵物美容師一直給人一種夢幻的感覺，每天可以與不同動物相處，幫牠們打扮裝身。可惜當學徒的經歷卻令他們難以忘記。Calvin：「當時工作的第一間寵物美容店環境上與我的想法有出入，老闆在寵物美容過程中打狗。在拔耳毛過程中，會大力地推牠到牆邊，或者搖晃牠的頭，令使狗狗不好受。」Maisy亦表示當時同事在處理一隻貓，因為貓咪脾氣一般比較大，即使輕輕抓刮，美容師已經可能會受傷。「當時見同事用力地扼緊貓咪頸部，不知是否過度用力，最後貓貓當場斷氣。」他們重申，這種風氣在行業已經式微，近年已經很少聽聞這些悲劇發生。

開放式設計與獨立房間有分別？

如何選擇合適的寵物美容店相信是各飼主最關心的事情，市面上普遍有開放式設計或者密閉式獨立房間，他們均表示兩者分別不大，最主要還是寵物美容師本身的行為操守。Maisy更分享曾經在一間開放式設計的寵物美容店工作，只要留意到窗外沒有途人經過，美容師亦會對動物施暴。不過Calvin表示，對比以往，近年的確多了開放式寵物美容店。主要因為越來越多人開始飼養寵物及願意花費在有質素的店舖，變相開放式寵物美容店會間接令美容師在行為上檢點些。「如果是一個行為良好的美容師，並不會介意寵主觀察美容過程。」他們亦建議，可以多上社交平台留意美容店的評價，親身與寵物美容師溝通的過程亦很重要。

寵物美容黑店有樣睇？

收費是其中一個重要指標。「小狗美容收費約$500是合理價錢，曾聽聞$200便有全套服務，感到好驚訝！」Maisy亦指價錢有分學徒及師傅級收費，因學徒經驗不足，收費一定會較便宜。Calvin同時提到價錢或者會因不同地區而有影響，他相信如果美容師對自己的技術有信心，收費亦不會太低。他亦留意到有些寵主喜歡光顧較便宜的寵物美容店，但須留意當中風險，他們有機會游說客人額外付款享用其他服務，甚至有機會出現皮膚病交差傳染的衞生問題。

寵物美容飼主都有責任

寵物美容的醜聞令寵主們人心惶惶，主人對於交付寵物給美容師都會存在一些疑慮。「有時會覺得寵物店這個名字好可悲，別人一聽到寵物店就會認為是黑店。」Maisy想指出寵物美容行業或者有一少部份人的心態不好，但她深信大部份同行都是善良的。主人在寵物美容方面亦要負上部份責任。「有些人將責任交給寵物美容師，三個月甚至半年才做一次寵物美容，但那時情況可以去到很惡劣。試過有寵物一進來已經嗅到像鹹魚般的強烈臭味、手指彎曲、指甲及血管長得好恐怖，全身都有毛結，鏟出來的毛好像地毯一樣。」Calvin更認為主人要避免帶寵物到不同美容店試裝，這有機會令寵物感到不安全，嚴重的話甚至會導致情緒病。

如果用一句說話來形容寵物美容現時或將來的前景，Maisy認為心態最重要，要懂得將心比己。而Calvin則盼望無論是寵物美容師或者飼主，都要緊記「毋忘初衷」，不要忘記當初選擇飼養動物或入行原因。

採訪：何頌恩

攝影：蕭志南、周芝瑩

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