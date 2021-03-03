阿根廷首都布宜諾斯艾利斯等地，近日遭受蚊子攻佔，甚至數量多至形成巨大龍捲風，嚇壞當地駕駛人士。據英國《每日郵報》報道，一段於「74號公路」上拍攝的畫面，近日開始廣泛流傳。影片可見馬路上出現一個黑色巨型龍捲風，但仔細一看，這個巨型龍捲風竟然是由蚊子組成，而且蚊子的數量龐大到讓人害怕，該名拍攝的駕駛人士表示：「這個蚊子龍捲風越來越大，我從來沒有看過這個景象！」

報道指，近日布宜諾斯艾利斯遭到蚊子大量入侵，相繼有駕駛人士在同一條馬路上拍到恐怖的蚊子龍捲風畫面。阿根廷寄生蟲與病媒蚊防治中心研究員賈西亞（Juan Jose Garcia）指，近期阿根廷受到大雨影響，多地氾濫成災、造成大量積水，營造出對蚊子繁殖有利的環境，讓許多雌蚊得以產卵，進而出現龐大的「蚊子嬰兒潮」。

至於有何解決辦法？賈西亞認為不用積極驅趕，因為這些蚊子的生命周期約為15天，15天後就會進入死亡期。此外，這些蚊子並不會對人類造成巨大傷害，但的確對農作物有所影響。不過當地還是有很多民眾相當擔心，呼籲政府部門盡快使用煙熏法，殺死這些蚊子。

當地政府部門指出，使用煙熏法的話，只能殺死一小部份蚊子，無法達到效果，而且有毒物質還會進入食物鏈，進而破壞生態。因此政府單位建議，這15天民眾只要做好防蚊工作，包括穿長袖、長褲，以及使用蚊帳、防蚊液、一般殺蟲劑等即可。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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