家有毛孩的朋友一定知道，牛蜱熱是香港最常見和最危險的毛孩疾病，帶毛孩出街通常都會做足預防措拖。近日美國有報道指，一款香港常見的防牛蜱頸帶牌子的產品或有機會引致毛孩死亡，並呼籲相關公司應清楚於產品上列明佩戴頸帶的風險，令飼主選購時可以有更清晰的指引。

在香港普遍預防牛蜱的方法多是佩戴含藥性的頸帶或直接餵食藥物驅蟲，頸帶會慢慢揮發少量殺蟲劑達到殺蟲的效果。不過含殺蟲成份的頸帶並不是每一隻毛孩的身體都可以承受，正如人的體質也各有不同，何況是毛孩，而且長期掛在頸上，誰可以保證是永久安全，不會影響毛孩的健康？自該款頸帶於2012年面世至今，美國國家環境保護局已經收到約1,700宗關於佩戴有關頸帶後死亡或受傷的個案，不過當局聲稱頸帶合乎安全標準，並不打算更改相關產品聲明。涉事產品至今在Amazon仍然有售，而在香港部份寵物用品店已將相關產品下架，少數仍然可以在網絡上訂購。

牛蜱熱其實是一種經由牛壁蝨（俗稱牛蜱）傳染的血液疾病，當牛蜱跳到毛孩身上時，會用嘴部吸取血液，在吸血過程中更有機會傳播致病的微生物，有可能引致嚴重疾病。此外，牛蜱藏身在毛孩身上的話，更會直接刺激到毛孩的皮膚，令牠們痕癢腫脹。若要使用相關頸帶，建議使用前先徵詢獸醫意見。

點擊文章瀏覽更多動物新聞﹕

資料來源：USATODAY

撰文：Karl Li

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！