電影字幕向來是將觀眾帶入劇院的重要工具，尤其是對於有意學習語言之人，更是一種直接而有效的方法。隨住戲院重新開業，港產片《狂舞派3》亦趕及新年檔期正式上映。首映當日，製片商高先電影總經理曾麗芬更在致詞時，表示電影會全用上廣東話作為字幕，更專門邀請研究廣東話團體幫手校對，不少入場觀眾大讚製片商今次的小心思。粵語字幕，引證過當年最輝煌的港產片年代，今次我們更誠邀電影背後的幕後功臣，分別是兩位監製陳心遙、廖婉虹和協助字幕校對的《粵典》總編輯謝家尉，詳談製作背後的意義。

粵語電影沒落 反成為香港人集體文化

要提及香港電影風光史，不得不提及60年代尾70年代初的蛻變期。陳心遙監製說到，當年其實是屬於粵語電影的沒落期，由於當時出現大量的國語電影，若然要以語言界定何謂香港電影，根本不合乎真實的歷史。但事實是，70年代之後港式粵語，亦是我們口中的廣東話，成為了香港人的共同語言，當中經過電視、電台、流行文化的洗禮，令到整個香港文化都以粵語為主流。原因必然要歸功80、90年代，非常繁盛的電影工業，即使到現在亦非常多人看，裏面非常多古靈精怪的粵語。陳監製坦言，作為香港電影製作者，如果可以盡一點綿力、用粵語字幕的方法，令到更多人了解和知道粵語的魅力，都是一件好事。

廣東話說唱嘻哈 促成粵語字幕

近十年的香港電影文化，中英文字幕成為了電影中一個不可或缺的因素，而當中的書面語中文彷彿成為了一種預設，但這個想法只是電影業中一個慣常的做法，並非絕對。由於今次的《狂舞派3》，內容圍繞着大量本土議題，加上當中的說唱嘻哈（Hip hop）元素，內容牽涉大量廣東話，反而有必要使用粵語字幕。早在第一集《狂舞派》的時候，已遇上過同樣的問題：通常在製作不同語言的字幕，都有一隊專責的小組進行繙譯，當中的一句電影口號「為了夢想，你可以去到幾盡 」，縱然出而了多個版本，例如「為了夢想，你可以有多努力」、「為了夢想，你可以奮鬥到甚麼程度」等等，但總是形容不出口號當中的力量感。生活中的語言，其實明確反映出香港的文化，如果要在未完成國語版之前，將內容好勉強譯成香港人接受的書面語，其實未必反映到當中意思。廖婉虹監製表示，要令觀眾聽得懂，同時亦可看得到。當聽到同看到廣東話字幕，便可以更快地了解電影內容講及甚麼，提供一個原汁原味演繹，毋須在腦裏面再繙譯一次，整套電影代表粵語、廣東，成為一套真正香港味道的港產片！

粵語文化等同呼吸 正規場合同樣適用

其實只要細心留意，便會發現不少電影滲透着粵語元素，就例如《逃學威龍II》周星馳說過：「今鋪就『漏瘻』系喇」，當中的「漏瘻」（lau6 bau6）形容形勢麻煩、棘手、多工夫之意思。而《粵典》總編輯謝家尉認為，字幕用意出於傳神方面，與目標受眾相同語言，可以更加容易解說電影劇情，若然將對白代入生活情景，每當遇上若干處境，共嗚感將會更加之大。例如各位經常用於通訊軟件的迷因、表情符號，如「你大我呀！?」、「喺呢個moment我要爆啦」等等，即刻令人聯想到不同的電影畫面。

而且有不少正規場合，亦有出現過粵字的蹤跡，就例如警察用於呈堂的證供紙，與及由人稱「Ben Sir」歐陽偉豪編寫的廣東話租約，確切地是一份法律文件，雖然條款細節上都以英文為基礎，但它提供了多一個廣東話版本，可以用於正式的文體之上。而於近年來粵語文化不斷受到打壓，謝家尉坦言說大家毋須過於擔憂，「母語屬一種文化載體，反映我們生活的每一部份，還有廣東話社群的地方，依然使用共同語言、大家持續使用及用於創作，只要一直去做，好自然就可以保持粵語的強勢，廣東話文化就如呼吸那樣自然地不斷擴大下去。

記者：鄭智樂

編輯：鄒仲安

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