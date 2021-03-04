蟑螂，一種體形細小卻足以令人驚慌逃跑的生物。大眾對牠們避之則吉，但在23歲的Lu Els（化名）眼中，牠們卻是人間瑰寶。Lu Els飼養蟑螂近10年，接觸過百多個物種，自小情迷蟑螂的他說：「只因蟑螂太美麗。」

養600隻逾60種 小強叫美洲大蠊

自小熱愛各類動植物的Lu Els，約2012年起飼養蟑螂，高峯期曾與過千隻蟑螂同住。他笑言現時為顧及家人，加上多年後熱情稍微降溫，現時家中飼養的蟑螂數量回落至600多隻。除了為人熟識的馬達加斯加蟑螂外，杜比亞蟑螂、秘魯巨人蟑螂、甲蟲蟑螂、台灣紋蠊，以至常見的美洲大蠊等60多個物種，亦是他的寵物。談及「成狂」的原委，他說早年在網上瀏覽甲蟲的資訊時，看到有外國人分享飼養蟑螂的心得。螢幕中的蟑螂不如平日所見的小強般啡褐單調，獨特的外表瞬間使他着迷，「記不起是甚麼品種了，純粹覺得有一種魔力，被深深吸引，好像中毒的感覺。」他憶述，由起初躲在家中偷偷飼養十多隻杜比亞蟑螂起，漸漸成癡，最終成為今天的蟑螂少年。

談及蟑螂的魅力，Lu Els指牠們品種繁多，有多姿百態的外形。他說：「純粹覺得牠們的紋理很美，有些蟑螂是藍的、綠的，甚至有黑白紋。」例如印度問號蟑螂，藍色的外殼上長有黑白扭紋，好像問號；又如黑翅死人頭蟑螂，前胸背板上好像骷髏頭的圖案，是其獨特標誌。Lu Else的一眾寶貝，最難為人接受的就是70多隻氣味相當濃烈的美洲大蠊，亦即是平日的小強。Lu Els補充：「我本來是沒有打算養的，只是看到有部份美洲大蠊有黑化及白眼的特徵，比較特別才決定飼養。」Lu Els現時與家人同住，過往亦曾因為蟑螂們與家人爭執。他說：「家人的反應是你不要養這些蟑螂，很骯髒，養來又沒用。現在還會有怨言的，只不過有時是習慣了，怨言少了。」

飼養箱仿原居生態 滑石粉防爬牆

蟑螂，又稱為曱甴，屬蜚蠊目動物之一。全球已知的物種有約4,500種。除了極少數的城市蟑螂屬害蟲外，逾9成半以上的野生曱甴都是益蟲。雜食的天性使牠們成為自然界的分解者，其分泌物會成為養份被泥土及植物吸收。不同物種的蟑螂，其習性亦大不同。為了配合不同物種的需要，Lu Els的房間及家中客廳角落，堆滿了一個個擺設不同的飼養箱。根據蟑螂的習性的原居生態環境，擺有泥土、枯葉、軟木板及攀爬用的弧形紙筒等。平日除了餵食外，亦要定時為牠們灑水，保持濕潤，以免牠們因過熱而死。地棲性的蟑螂攀爬能力較弱，盒子高度亦較矮。但如美洲大蠊及杜比亞蟑螂等物種，是爬牆高手。為防牠們不慎爬出，飼養缸的近頂內壁會塗上凡士林或滑石粉；部份氣味濃烈的物種，亦須加上一層不織布以阻隔氣味。

如今能娓娓道來蟑螂大小事的Lu Els，原來初養蟑螂時也很害怕，談及第一次遇上蟑螂逃脫，他笑着說：「當時十分慌張。因為舊有的刻板印象，害怕觸碰牠。起初試過走甩了一隻蟑螂，很大陣仗，我沒膽量用手觸碰，那時客廳有梳化，我是抬起整張梳化，再找蓋子蓋緊牠取出來，但如今幾秒就可捉回。」

互食天性 脫殼期變同族食物

Lu Els指如今防逃工作較從前改進不少，逃走事件亦不常見。「一旦有蟑螂走了出來，要是沒捉回來，家人會拍死牠。」蟑螂的繁殖能力高，一代以過百隻計。牠們的壽命因物種而異，短則成體後數個月就會死亡，長則可以有數年甚至十多年壽命。如何能避免愛寵數量失控成禍？Lu Els分享，其實蟑螂有自我控制族群數量的機制，由幼體成長至成體的過程中，會經歷無數次脫殼。脫殼期的蟑螂，失去硬殼保護，是最為脆弱的時期。蟑螂有互食的天性，脫殼期沒法成功保護自己的蟑螂就會成為同族的食物，自然淘汰。他續說：「除了自然機制，過往數量過多時，我亦會用來當成飼料餵飼其他爬蟲動物，維持可控的數量。」

Lu Els平日亦會到野外找尋野生蟑螂，同時為飼養過的蟑螂做物種紀錄。他指在香港的郊野公園可以找部份的姬蠊類及大蠊類的蟑螂。例如只會在港島出沒的鋸爪蠊。他說：「在野外我們亦可以看到一種叫南亞大蠊，或者叫淡赤褐大蠊的大蠊動物。我們平時可能會在郊野公園看到，但很易擦身而過亦不為意。」飼養蟑螂近10年，由恐懼到欣賞，他說蟑螂帶給他的治癒感，不可言喻。亦因此使他難以離棄。過往亦有不少飼養奇珍異寵的風潮，熱潮過後隨即出現的棄養潮最為人憂慮。Lu Els語重深長地忠告大家：「沒有一定的知識就不要隨便飼養蟑螂。最重要的是千萬不要放生，有些蟑螂是外來物種，一旦到了野外有可能成為入侵物種，或把獨有的致敏源帶到野外，造成生態失衡。」

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