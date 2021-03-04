台北市水利處在新店溪畔古亭河濱公園，佈置浪漫紫色花海。最近香堇菜、一串紫、羽葉薰衣草已進入花期，水利處表示，古亭河濱花海占地約8.7座籃球場大，使用近13萬盆紫色草花，最佳觀賞期自即日起至3月中下旬，歡迎來走逛迎春。

最佳觀賞期至3月中下旬

水利處說，這次為了營造與其他河濱花海有不同的特色區隔，並期望能打造出媲美日本芝櫻般綿延不絕的地毯花海，古亭河濱特別選用植栽矮小、多花且具有特殊香氣的香堇菜當主角，搭配直立的一串紫及羽葉薰衣草，透過不同質感的紫色花朵為大地妝點浪漫色彩。

香堇菜、一串紫、羽葉薰衣草盛開

近期氣溫回暖，喚醒沉睡花苞，公園內由淺至深共6種顏色的香堇菜滿開，一串紫及羽葉薰衣草約有5成開放，古亭河濱花海就像鋪了漸層天鵝絨地毯般，深淺不一的紫色花瓣映襯大片青翠草地。另外，水利處在古亭河濱公園內設有不少的特色裝置藝術，由於該處視野開闊且交通便利，每次花海展期總是吸引不少民眾駐足拍照打卡，近年更成為大台北地區民眾賞花首選。

交通資訊：乘坐捷運松山新店線至「公館站」4號出口出站，從「羅斯福路四段24巷」右轉「汀洲路3段」後再左轉進「思源街」，沿「思源街」往「永福橋」方向步行約10分鐘，從「永福橋下越堤階梯」進入古亭河濱公園，走下越堤階梯後右轉，沿自行車道步行約3分鐘即可見古亭河濱花海。

台北市河濱旅遊地圖：reurl.cc/pyRdrZ

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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