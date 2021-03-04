繼早前元朗橫洲發生一宗貨車撞到動物不顧而去案件後，大帽山再有一宗同類型事件發生。一輛私家車高速撞到正在橫過馬路的兩隻6至8星期大幼犬，有途人經過發現並聯絡義工到場協助，惜幼犬已經傷重不治。

事發於2月27日晚上9時多，由停泊在附近私家車上的車Cam揭發，只見有兩隻疑似幼犬率先跑過馬路後，其後兩隻幼犬準備跟上，走到路中央時一輛七座的私家車迎面而至，絲毫沒有停車的打算，及後更疑似直接輾過兩隻幼犬後絕塵而去。稍後時間有途人發現，並將兩隻幼犬從路上拾起放進紙箱內，再聯絡義工幫忙處理，惜已經來遲一步。

現時條例訂明，只限馬、豬及綿羊等動物被車輛撞倒受傷後，司機才必須停車，否則可被罰款1萬元及監禁12個月。食物及環境衞生局於上月19日就《2021年道路交通（修訂）條例草案》刊憲，決定把貓和狗納入《道路交通條例》第374章第56條的「動物」定義内，讓貓狗若被車輛撞倒，司機亦必須停車。然而根據立法會文件，條例草案預計刊憲6個月後才開始實施，草案亦已於上月24日提交至立法會審議二讀，目前辯論中止待續。

撰文：Karl Li

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