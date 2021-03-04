全球首例！美國一間獸醫院在上周迎來了備受討論的新生命，這隻從一出生就吸引眾人目光的狗寶寶，是長有「6條腿」、「2條尾巴」的混種邊境牧羊犬，雖然牠的外型特殊，但獸醫院的員工們將牠視如己出，得知消息的網友們也紛紛為牠加油打氣，希望這隻可愛又特別的狗寶寶能夠健康長大。

美國奧克拉荷馬州的尼爾獸醫院（Neel Veterinary Hospital ），日前在Facebook上傳了一張「6腳」狗狗的照片，表示日前在院內誕生了一隻「奇蹟」般的母狗寶寶，這隻狗狗名叫Skipper，牠一出生就因為先天性疾病而擁有6條腿、2個骨盆腔、2個下泌尿道和2條尾巴，同時，也指出Skipper是目前最長壽的6腳狗狗。

然而因為先天疾病，Skipper雖然目前發育狀況極佳，每條腿都能夠移動、對於外界刺激也有反應，但隨着年紀增長，牠很可能需要物理治療法和行動方面的協助，獸醫院也將持續追蹤、研究Skipper的健康狀態，確保牠能終生保持無痛苦和舒適的狀態，目前Skipper已遷入新家，適應狀況良好。

該獸醫院醫生尼爾（Neel）日前接受電視台《ABC》採訪時表示，Skipper的誕生是個奇蹟，牠在新家已經學會如何爬上床，成長狀況甚至超越同年齡的狗狗，此外，網友也紛紛在獸醫院的臉書為Skipper獻上祝福，紛紛表示：「真是太迷人了！有甚麼社群平台能一同參與牠的生長過程嗎？」、「令人難以置信！我會持續為Skipper祈禱並獻上祝福，我愛牠！」、「為上天創造出的任何生物獻上愛！」

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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