香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Lulu。

名字：Lulu

品種：唐狗

性別：雌性

年齡：2個月

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：500428

晶片編號：603 294 610

其他事項：雖然Lulu是隻只有兩個月大的狗狗，但牠卻是個十分聰明且學習能力高的小孩，現在的牠已逐漸懂得坐下來討吃。外表看起來溫順的牠，其實內心是個非常貪玩調皮的孩子。Lulu很喜歡與別人玩追逐遊戲，牠會跟着你到處跑；當你停下來時，Lulu又會做出撲前撲後的動作，期待再次與你玩耍。由於還是一位小孩子的關係，還未見過世面，對於風筒聲和水流聲還是有點兒害怕。如果你對Lulu有興趣，歡迎你來愛協探望牠。

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529

官方網站﹕https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年3月1日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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